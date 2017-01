Cameroun: Auto-écoles - De nouveaux tarifs

La formation dans les auto-écoles a de nouveaux tarifs. Jeudi dernier, le Syndicat national des exploitants d'auto-écoles du Cameroun (Snaec) a présenté la nouvelle grille tarifaire et le nouveau volume horaire décidé par le ministère des Transports.

Désormais, une formation normale va coûter 250.000 F et la formation accélérée à 300.000 F. Pour ce qui est des horaires, on aura 20 heures pour la phase pratique et 40 heures pour la théorie.

Pour le président du Snaec, Francis Ngah Messobo, ces nouveaux tarifs et horaires vont changer beaucoup de choses. Dans un premier temps, les apprenants seront plus suivis et auront au final une meilleure maîtrise du volant et du code de la route. Francis Ngah Messobo reconnaît qu'il y avait d'énormes lacunes et que parfois les programmes de formation étaient inachevés. En outre, tout sera mis en œuvre pour que les programmes soient respectés et que les prétendants au permis de conduire soient aptes. MOM