Cameroun: Forum d'échanges - On parle journalisme culturel

Quatre panels sont prévus pour ces deux journées de discussion : « Mosaïques, naissance et évolution » ; « Le journalisme culturel, qu'est-ce que c'est et comment le devenir ? » ; « Création et animation d'un(e) journal/revue culturel(e) au Cameroun » et enfin « Le journal culturel et sa réception au Cameroun ». Egalement au programme, une soirée pluri-artistique à partir de 18h ce soir à l'Institut Goethe.

Dans le cadre de la célébration des six ans d'existence du magazine Mosaïques, un forum d'échanges est organisé dès ce jour et ce jusqu'à demain, au Laboratoire de Théâtre Othni situé au lieu-dit « Titi Garage » à Yaoundé.

