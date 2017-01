Cameroun: La télévision... mobile

De nouvelles applications permettent aux téléspectateurs camerounais de visionner leurs programmes préférés en ligne

Regarder une série préférée sur un téléphone portable, est désormais possible. Le défi est relevé grâce à des applications mobiles. Avec l'un des opérateurs de téléphone mobile de la place, des services spécifiques permettent de regarder des chaînes camerounaises et africaines (STv, Canal 2, Boom Tv... ) directement sur son mobile. Ceci à un coût abordable. Soit 200 F par semaine et 545 F par mois. Pour les téléspectateurs de la Cameroon Radio Television (Crtv), l'application Crtv, téléchargeable sur google play store permet d'être connecté à ses émissions favorites. « Aujourd'hui, je n'ai plus de stress quand je suis hors de la maison.

Il suffit en un clic de le visionner via mon portable. L'essentiel c'est que ma batterie me le permette », se réjouit Mireille B. téléspectatrice. Cette méthode s'applique aussi pour les émissions radiophoniques. Chez cet autre opérateur, il est aussi possible d'être connecté sur les programmes télé directement sur leurs Smartphones et tablettes. Le téléspectateur a accès à six chaînes nationales et internationales à savoir : France24, Tv5 monde, Vox Africa entre autres. Avec l'application Google Play store, si le téléchargement est gratuit, l'abonnement par contre est payant. Les prix oscillent entre 1000 et 3000 F dans un intervalle allant d'un à trois mois. Cependant, il y a d'autres options. Il existe des applications propres à chaque chaîne de Tv à l'instar de Canal2. Cette chaîne privée dispose d'une application qui ne donne accès qu'à ses propres chaînes.