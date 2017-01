Cameroun: Centre - les Mvog-Ebanda prônent la paix

C'est pour débuter l'année en beauté que les membres de la communauté Mvog-Ebanda se sont réunis autour d'une messe le 2 janvier dernier. Organisée par l'honorable Georgette Menama, député du Mfoundi, au quartier Nkolmesseng à Yaoundé, cette messe d'action de grâces qui rassemblait la communauté Mvog-Ebanda avait pour but de sortir des vieilles habitudes et rancœurs pour qu'on regarde vers la même direction, qu'on soit dans les innovations, des réconciliations et la promotion collective de notre environnement », a déclaré le père Mballa Kyé, curé de la paroisse d'Efoulan. Et c'est tout naturellement que l'homélie du jour a été tirée « des textes de la Sainte famille de Mathieu qui présente cette famille comme une famille ordinaire sujette à la jalousie et à des menaces de tout genre. C'est pourquoi l'idée de rassemblement et de cohésion interne est lancée depuis longtemps par les chefs de famille et manifestée superbement par l'élection de Georgette Menama », a expliqué le prélat. Parce que la vie est devenue difficile, il était de bon ton en ce début d'année de rassembler les membres de cette communauté, afin que puissent régner la paix et l'harmonie. « J'ai réuni toute la famille Mvog-Ebanda en ce début d'année afin qu'elle soit soudée et solidaire, aimable et vive en paix. Et qu'elle demande la grâce du Seigneur, lui demander ses bénédictions et qu'il continue de nous combler de ses grâces », a confié l'honorable Georgette Menama.