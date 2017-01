Cameroun: Est / Budget 2017 - L'exécution est lancée

« Désormais, tout touriste en séjour dans une structure d'hébergement verra sa facture contenir un impôt de 5% par nuitée. L'argent ainsi collecté reviendra à la commune de ressort du lieu d'hébergement et à l'Etat central », d'après les explications de Roger Wakou, chef de mission du ministère des Finances et du Budget. Par ailleurs, le budget d'investissement public (Bip) pour l'année 2017 connaît une légère diminution.

Des quatre interventions de la conférence de lancement de l'exécution du budget 2017 à l'Est mardi 10 janvier dernier au lycée technique de Bertoua, deux principales innovations retiennent l'attention. D'abord « La tâche de contrôleur des finances n'est plus exercée au niveau des arrondissements par les sous-préfets. Ce travail revient désormais aux contrôleurs départementaux en attendant la nomination des contrôleurs d'arrondissement », souligne Ndji Esso, contrôleur régional des Finances de l'Est. Ensuite la taxe sur les nuitées d'hôtel.

