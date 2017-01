Cameroun: Constructions - En mode baies vitrées

Les fenêtres et portes en verres translucides sont de plus en plus prisées par des propriétaires en raison de leurs multiples avantages

Le phénomène est en vogue. Il est désormais difficile de faire un tour dans la ville sans rencontrer une construction qui présente des larges façades en verres translucides. Ce sont les baies vitrées. Hôtels, maisons, magasins tout y passe. L'engouement pour ce nouveau type d'œuvre est tel que certains établissements spécialisés dans les fabrications de vitreries affirment réaliser de moins en moins des fenêtres avec des volets ou en bois. L'une des raisons est que ce type d'ouverture possède plusieurs avantages. Notamment, l'accès à l'extérieur est facilité. « La luminosité de la pièce augmente significativement.

La vue sur l'extérieur élargit la pièce, et si vous avez la chance d'avoir une vue sur mer, ou sur votre jardin et bien là c'est le paradis », vante Simon Samen, propriétaire d'une vitrerie à Biteng. Peu encombrantes, les baies vitrées coulissantes permettent d'aménager l'intérieur sans contraintes, et de placer des meubles à proximité de la fenêtre ou d'une porte sans avoir à le déplacer pour ouvrir ou fermer l'ouverture. Confort d'utilisation : l'ouverture est facile, et difficile de faire claquer une baie vitrée coulissante, poursuit-il. Au-delà de ces avantages, certains observateurs pensent que ce type d'édifice n'est pas sécurisé, car le verre est fragile.

Mais le vitrier rassure : « elles ne sont pas faites à base d'une vitre légère, le client peut opter pour une baie vitrée avec double ou triple vitrage. Ainsi, même si on y projette une charge lourde elle ne peut pas facilement se casser. Et puis, pour ceux qui aiment la discrétion, les baies opacifiantes et même acoustiques permet de voir l'extérieur sans être vu et de limiter les bruits. Les prix oscillent entre 150 000 F pour la fenêtre et pour la porte à partir de 300 000 F.