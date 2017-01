Cameroun: Mode - Le retour des tuniques

Ce vêtement autrefois porté par les Romains a refait surface. Il va bien avec des pantalons slims

Cette tenue autrefois portée par les Romains en tissu de laine blanche plus étroite et plus courte que la robe, et qui descendait vers le milieu de la jambe refait surface. Sauf que cette fois, il est confectionné en tissu pagne en plusieurs modèles : courtes ou longues manches. Autrefois, elle n'avait point de manches. Aux Etats-Unis, ce vêtement fut commun aux hommes et aux femmes. Il l'est d'ailleurs actuellement. Comme quoi la mode tourne autour du soleil.

Par le passé, il était ample et en forme de T couvrant le buste, les épaules et le dos. La Tunique s'enfile par la tête grâce à une large encolure parfois boutonnée ou élastique. Les manches sont courtes ou longues. Elle est souvent ouvragée avec des broderies, des rubans ou des motifs. Elle ne descend pas plus bas que les cuisses, parfois les genoux et se porte tombante sur les autres vêtements. « C'est un vêtement passe-partout qui s'arbore bien avec des pantalons slims. C'est un style que j'aime bien parce qu'il met en valeur l'élégance et le charme », confie Jonathan Mbebi, étudiant. Chez les femmes, la tunique est parfois plus longue.

Elle se porte avec des leggings ou jean slim en fonction des couleurs. « Peu importe sa couleur, il suffit de savoir marier les couleurs et le tour est joué. C'est une tenue relaxe que j'aime porter les week-ends », ajoute Murielle Mandeng. Et un couturier de conclure : « Ce sont des modèles qui ne perdent pas de leur saveur. L'essentiel réside dans la manière de le confectionner et la qualité du tissu ».