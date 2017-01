Cameroun: CAN U-17 - Les Lions cadets ont quitté Bafoussam

L'équipe a regagné Yaoundé dimanche dernier avec la satisfaction du travail bien fait.

L'annulation des matchs amicaux initialement programmés entre les Lions cadets et les formations de Racing FC de Bafoussam et Bamboutos FC de Mbouda n'a pas entamé le moral des troupes de Bertin Ebwelle. Au cours de la dernière semaine d'entraînement (du 16 au 21), un accent a été mis sur la vitesse et le pressing. « Nous organisons des séances de vitesse pour bien préparer ces jeunes à toute éventualité lors d'un match. Pour le technico-tactique, nous mettons l'accent sur le pressing collectif.

Le pressing au niveau de l'attaque, le pressing en groupe au milieu de terrain, et comment le bloc défensif va se comporter au moment d'un pressing quelconque, dans un camp comme dans l'autre », confie le coach. Avec le programme IRM prévu en février prochain, Bertin Ebwelle laisse entendre qu'il a été autorisé à faire quelques réajustements au cas où. Le 19 janvier dernier, quatre joueurs sur les 25 qui peaufinent leur mise au vert étaient à l'infirmerie. Selon le staff médical, il s'agit juste de bobos. Et de rassurer qu'ils seront sur pied dans les prochains jours. En raison du déroulement de la CAN 2017 au Gabon, le staff a dû réaménager le calendrier d'entraînement.

Les séances de l'après-midi ont été annulées, pour permettre aux Lions cadets de visionner les rencontres. Et malgré le retrait de l'organisation de la compétition à Madagascar, le coach reste serein. « Pour l'instant, nous maintenons notre programme d'entraînement tel que prévu. Nous allons continuer ainsi. Certes il y a la date du déroulement de la compétition qui peut changer. Mais, nous nous entraînons comme si nous allons débuter la compétition en début du mois d'avril comme prévu. Nous attendons juste que le nouveau pays soit désigné pour réadapter notre stage d'acclimatation », conclut-il. Les Camerounais veulent faire bonne figure.