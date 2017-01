Cameroun: Champion's League - La nouvelle formule

16 équipes seront réparties dans quatre groupes dès le deuxième tour à partir de cette année.

Déjà 20 ans et deuxième changement de formule après 2001. Coton Sport de Garoua et l'Union des Mouvements sportifs de Loum savent depuis décembre 2016, qui ils affronteront en Ligue africaine des champions de la Confédération africaine de football (CAF). A savoir Atlabara Football Club (Sud Soudan) pour Coton Sport et l'AC Léopards de Dolisie (Congo) pour UMS. Mais ce qu'ils ont appris mercredi dernier, c'est que, la formule de l'édition 2017 de la compétition va connaître quelques modifications. Sur son site Internet, la CAF l'a précisé. « Les 23 rescapés de ce tour préliminaire se frotteront aux neuf clubs exemptés du premier tour lors des 16es de finale. Les qualifiés rejoindront la phase de groupes qui comptera cette année 16 participants soit le double des années précédentes. Les éliminés disputeront les barrages de la Coupe de la CAF », peut-on lire sur l'interface en ligne. Ces 16 équipes seront réparties dans quatre groupes de quatre, contrairement aux deux groupes de quatre, les éditions précédentes.

Pour Coton Sport et UMS, le tour préliminaire prévu les 10-11 et 12 février se prépare depuis 2016. Et cette nouvelle formule, semble très appréciée. D'abord, non seulement les gains pécuniers des équipes augmentent, en plus, « avant, il fallait arriver au moins en huitièmes de finale pour être reversé à la coupe de la CAF. Maintenant, à partir des seizièmes de finale, même si vous ne passez pas en quarts de finale, vous pourrez jouer les seizièmes de finale bis de la coupe de la CAF », explique Gabriel Mbairobe, président du conseil d'administration de Coton Sport. En plus, c'est une bonne nouvelle pour les clubs camerounais qui multiplieront leurs chances à divers niveaux. Quid du profil des adversaires des deux représentants camerounais à cette compétition ? Atlabara FC, basé à Juba, est trois fois champion du Sud Soudan.

Le club affrontera pour ce tour préliminaire et en aller-retour, Coton Sport. Le club de Garoua a été sorti de la compétition en 2016 lors des 1/16es de finale. Son adversaire, quant à lui, n'a jamais dépassé le tour préliminaire en trois participations. L'adversaire de UMS de Loum, l'AC Léopards de Dolisie quant à lui, est un rodé de la Champion's League CAF. Vainqueur de l'édition 2012, l'équipe du Congo a bien acéré ses griffes. Quintuple vainqueur de la coupe du Congo, l'équipe a réalisé le doublé l'an dernier en décrochant le titre de champion.