Cameroun: Sud - Félix Nguele Nguele en messager de la paix

L'insécurité et le phénomène de terrorismes devenant des faits contemporains, le numéro 1 de la région du Sud demande que soit créés dans les plus brefs délais des comités de vigilance dans tous les villages du département. « Il faut copier le bel exemple des populations du septentrion en ce qui concerne la sécurité collective. Il faut qu'il ait une synergie entre les populations et les forces de maintien de l'ordre », fait savoir le gouverneur du Sud.

C'est connu de tous. Le Cameroun traverse une période difficile de son histoire. Le gouverneur du Sud exhorte donc les populations de l'Océan, toutes les classes sociales confondues, à soutenir le chef de l'Etat pour maintenir le pays dans son unité. « La paix est la condition du développement et du progrès », a souligné Félix Nguele Nguele qui n'a cessé de prôner le vivre-ensemble partout où il est passé. Si jusqu'à ce jour le département de l'Océan ne connaît pas de troubles, ce n'est pas pour autant que les uns et les autres doivent dormir sur leurs lauriers.

Que ce soit à Mvengue, Lolodorf, Bipindi, Lokoundjé, Kribi, Adjap ou Akom II, le gouverneur du Sud, a été écouté. Bravant le mauvais état des routes, Félix Nguele Nguele, porteur d'un message de paix et de développement, est allé à la rencontre du Sud profond. « Je suis ici pour vous dire que l'Etat fait tout pour garantir un climat de paix et de sécurité », a-t-il déclaré aux populations partout où il est passé.

