Cote d'Ivoire: Conférence panafricaine sur l'investissement - La Croix-rouge échange avec le privé

La Croix rouge Côte d'Ivoire prépare activement La 9e conférence panafricaine des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant rouge qui aura lieu du 9 au 12 avril 2017 à Abidjan. C'est dans cette perspective que la présidente nationale Souaré Karidiata a rencontré ce vendredi 27 janvier, le secteur privé, à Abidjan Plateau

Selon la présidente de la Croix rouge Côte d'Ivoire (Cr-CI), cette conférence, qui est une réunion statutaire conformément aux statuts de la Fédération internationale des sociétés de la Croix rouge et du Croissant rouge, et qui se tient tous les quatre ans permettra aux 54 sociétés nationales africaines de se réunir « pour réfléchir ensemble sur les priorités humanitaires actuelles du continent, afin de déterminer l'orientation des efforts du mouvement pour les quatre années à venir ».

Ainsi, dans l'optique, « de faire faire plus, faire mieux et aller de l'avant », Souaré Karidiata a rappelé les enjeux et les attentes de son institution : « Communiquer le plus largement possible sur les défis et priorités humanitaires en Afrique en général et ceux de la Côte d'Ivoire en particulier. Ce, afin de mobiliser plus de ressources pour l'assistance dans la résilience des communautés ».

A travers le thème « Investir dans les sociétés nationales et les communautés en Afrique », elle soutient que cette conférence ne peut se faire sans le secteur privé. Il faut impérativement l'impliquer dans l'organisation et même dans la mobilisation des ressources. Aussi, pour qu'il puisse accompagner la plupart de leurs actions humanitaires en Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre.

Outre les 600 participants qui seront à cette conférence, Le comité national compte mobiliser 5000 volontaires des 76 représentations locales, le secteur privé et toute la population.

La présidente de la croix rouge Côte d'Ivoire était accompagnée par son Secrétaire général Kouadio Emmanuel et du Conseiller de la fédération de la Croix rouge Zibi Zibi.