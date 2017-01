Cote d'Ivoire: L'Israël va créer une chambre de commerce, dit le nouvel ambassadeur

Ancien diplomate et homme politique ivoirien, Essy Amara a été secrétaire général de… Plus »

Le diplomate est en Côte d'Ivoire, « il y a trois mois ». Accrédité par l'État d'Israël pour être ambassadeur en Côte d'Ivoire, Dr. Eli Ben-Tura a présenté ses lettres de créance à Albert Mabri Toikeusse, alors ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire le 11 novembre 2016. Il est par ailleurs ambassadeur d'Israël non résident du Burkina Faso, du Togo et du Bénin.

Cette future chambre de commerce aidera très certainement à coordonner les activités des opérateurs économiques israéliens qui exercent en Côte d'Ivoire et dont le nombre oscille « entre 100 et 150 opérateurs », selon l'ambassadeur.

Cette future chambre de commerce aidera très certainement à coordonner les activités des opérateurs économiques israéliens qui exercent en Côte d'Ivoire et dont le nombre oscille «entre 100 et 150 opérateurs», selon l'ambassadeur.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.