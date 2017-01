Cote d'Ivoire: Bingerville - Le maire Beugré Djoman dévoile ses grands chantiers pour 2017

De nombreuses associations dont le club de tennis présidé par nos confrères Alex Kipré et Agnès Kraidy ont pris part à cette rencontre.

La traditionnelle cérémonie annuelle de présentation de vœux des populations au premier magistrat de la ville a été l'occasion pour le maire Beugré Djoman Nestor de dévoiler les grands chantiers du conseil municipal pour l'année 2017.

C'était le vendredi 27 janvier dernier dans la salle de conférences d'un hôtel de la place à Bingerville. L'extension de l'immobilier, l'amélioration de la voirie intérieure pour désengorger la voie principale toujours embouteillée, la création d'activités pourvoyeuses d'emplois pour les femmes et la jeunesse constituent entre autres, les principaux secteurs auxquels ils comptent s'attaquer pour redorer le blason de cette ville érigée en commune le 16 octobre 1985 et qui fut la deuxième capitale du pays après Grand-Bassam de 1900 à 1934.

Soucieux donc de conférer à sa commune une image de ville moderne, le maire a annoncé l'arrivée prochaine de partenaires avec lesquels il envisage construire une extension. Et ce, à l'image des quartiers huppés d'Abidjan. « Nous voulons construire, avec l'aide de partenaires turques une ville nouvelle qui sera la réplique de la Riviera golf. Et cela, sur près de 400 ha », a promis le maire.

La reconstruction du marché actuel ne répondant plus aux normes architecturales modernes et devenu exigu du fait de l'essor démographique, figure également au nombre de ces chantiers prioritaires pour que les femmes puissent accroitre leurs activités et gagner davantage de profits financiers.

C'est aussi dans cette perspective qu'au terme de cette sympathique cérémonie animée par de nombreux artistes dont Koloko Germain, Mala Adamo et les zinzins de l'art que Beugré Djoman a procédé au lancement des "Djodjo-taxis". Ce sont des véhicules climatisés affectés au transport communal parce que ceux qui assurent actuellement cette activité ne sont pas règlementaires puisqu'ils n'ont aucune pièce.

De plus, le maire entend aider les jeunes qui seront retenus pour ce projet à être autonomes. « Ces taxis qui sont au nombre de 4 pour ce lancement reviendront à terme, après leur amortissement, à leurs conducteurs », a-t-il promis. Selon lui, 11 autres taxis devraient arriver dans les prochaines semaines en vue de renforcer ce parc pour le confort et surtout la sécurité des bingervilois. Les chefs de services et de villages ont offert des présents au Maire en poste depuis 2001.

De nombreuses associations dont le club de tennis présidé par nos confrères Alex Kipré et Agnès Kraidy ont pris part à cette rencontre.