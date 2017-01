Sénégal: Forum de la mairie de Thiomby sur les opportunités d'insertion des jeunes, samedi à Dakar

Dakar — La mairie de Thiomby, dans le département de Kaolack (centre), organise, samedi à partir de 9h 30, au Magic Land, à Dakar, un forum sur les opportunités d'insertion des jeunes et de création d'infrastructures et d'équipements, annonce un communiqué parvenu à l'APS.

Ce forum sur les opportunités de financement, de formation, d'insertion et d'emploi des jeunes et la création d'infrastructures et d'équipements est initié par le maire Alexandre Ngom, en partenariat avec l'ANPEJ.

Il s'insère dans le volet formation-emploi du Plan Sénégal émergent (PSE), souligne le communiqué.

La même source ajoute que l'objectif de ces échanges "est de vulgariser et de faire bénéficier aux jeunes de la commune de Thiomby des offres de services des structures dédiées à la formation, à l'emploi et la mise en place d'infrastructures et d'équipements".

Il s'agira aussi "d'identifier les jeunes porteurs de projets mais aussi leurs besoins de formation,créer des infrastructures et des équipements avec des possibilités d'insertion , d'emplois et de financements de projets ficelés.

Sont invitées à cette rencontre, diverses agences et structures étatiques ou privées dédiées à la formation, à l'emploi et à l'accompagnement dans la mise en place d'infrastructures et d'équipements.