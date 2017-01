Cote d'Ivoire: Autonomisation de la femme - Les ministres africains en charge du genre en concertation

La Commission économique pour l'Afrique a proposé d'organiser ladite réunion consultative des ministres africains en prélude à la CSW 61.

Autonomisation de la femme : Les ministres africains en charge du genre en concertation

En prélude à la soixante et unième (61ème) session de la commission de la condition de la femme (CSW) qui se tiendra au mois de mars à New York, les ministres africains en charge du genre et de la femme ont pris part à une réunion consultative au siège de la commission économique pour l'Afrique sis à Addis-Abeba en Ethiopie sous le thème : « Autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution : défis et opportunités pour l'Afrique ».

La Côte d'Ivoire était représentée à cette réunion par la ministre de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité (Mfpes).

Durant deux jours (26-27 janvier 2016) les ministres ont abordé les questions relatives à la condition et à l'autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution.

La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont Madame PHUMZILE Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive de ONU Femmes et Sous-Secrétaire générale des nations unies, dont les nombreuses actions en faveur des femmes ont été reconnues et saluées par l'ensemble des intervenants.

"Lutter contre la discrimination faite aux femmes"

Tous les intervenants ont insisté sur la nécessité de lutter contre la discrimination faite aux femmes, la révision de leur statut, leur participation aux prises de décisions, la facilitation de leur accès aux crédits et au monde du travail.

La présidente de la commission de l'Union africaine, Madame ZUMA, a, par la voix de Madame Binta, spécialiste genre de l'Union Africaine, réitéré son engagement et son soutien pour la cause qui réunit les ministres. Elle a également salué les progrès réalisés et les innovations. Cependant, elle a souhaité plus d'engagement pour lutter contre l'inégalité, le mariage forcé, les problèmes fonciers, les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Elle souhaite vivement l'implication de tous pour l'autonomisation de la femme.

La cérémonie a été suivie de plusieurs sessions et travaux de groupe qui ont permis aux différents experts et ministres d'échanger, de faire un partage d'expériences et de réfléchir sur les questions essentielles relatives au thème.

La ministre Mariatou Koné a saisi cette opportunité pour parler des avancées au niveau politique mais également des défis au niveau des investissements et des comportements.

Elle a relevé les actions de grande envergure réalisées par la Côte d'Ivoire sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara, notamment l'inscription de la parité dans la nouvelle constitution, la création d'un fonds d'appui aux femmes par la première dame de Côte d'ivoire, l'école obligatoire pour tous.

Elle a également lancé un appel à l'endroit du secteur privé pour une forte contribution en vue de l'autonomisation économique des femmes.

La cérémonie de clôture de la réunion consultative a eu lieu en fin de journée, après analyse et adoption des principaux messages et stratégies qui seront soumis à New York. Il faut souligner que la commission de la condition féminine (CSW) est une commission fonctionnelle du conseil économique et social (résolution 11).

"L'autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution"

Conformément à son programme de travail multi annuel (2017-2020), la soixante et unième session de la commission de la condition féminine qui se tiendra en mars 2017, aura pour thème prioritaire "l'autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution". La commission examinera ces questions dans le cadre de la déclaration universelle des droits de l'homme ,du pacte international relatif aux droits économiques ,sociaux et culturels ,de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de la déclaration de Beijing et de sa plateforme d'actions ,des conventions pertinentes de l'organisation mondiale du travail, notamment la convention 189 sur le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques et la convention 156 sur l'égalité des chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et du programme de développement durable à l'horizon 2030.

Forte de son expérience positive dans la coordination d'une position africaine en vue des 57e, 58e, 59e et 60e sessions mondiales de la CSW, ONU Femmes, en partenariat avec la Commission de l'Union Africaine et la Commission économique pour l'Afrique a proposé d'organiser ladite réunion consultative des ministres africains en prélude à la CSW 61. L'évènement a eu lieu en marge du 9e pré-sommet sur le genre organisé par la Commission de l'Union Africaine du 22 au 27 janvier 2017.

Source : MFPES