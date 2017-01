Ile Maurice: Yogida Sawmynaden - «Ce qui est triste, c'est l'hypocrisie de XLD»

«En 1991, Gaëtan Duval a démissionné (NdlR, comme parlementaire) pour permettre à XLD de faire son entrée au Parlement comme Best Loser. Où est le deal papa-piti maintenant ? Pour moi, l'événement de la semaine est l'ascension de Pravind Jugnauth au poste de Premier ministre. C'est quelqu'un qui veut travailler pour la jeunesse et pour son pays», a-t-il conclu.

Impossible pour lui de voir «l'Honorable» Paul Bérenger aux côtés de Navin Ramgoolam et de Xavier-Luc Duval (XLD). Yogida Sawmynaden, ministre de la Technologie, de la communication et de l'innovation, n'a pas mâché ses mots à l'encontre du leader de l'opposition hier, vendredi 27 janvier, au lancement de l'Idome par Eon Reality. «Ce qui est triste, c'est l'hypocrisie de XLD.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.