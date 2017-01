Cameroun: Coupe d'Afrique des nations - Comment passer à 20 pays en 2019...

Actuellement, la CAN rassemble 16 pays en 4 poules qui en 3 semaines se rivalisent pour trouver celui qui sera sacré champion pour 2 ans durant.

Mais avec l'émergence de nouveaux pays de football qui affichent autant d'adresse que les anciens, il est temps de penser à élargir le nombre de représentants en phase finale à 20 équipes.

Pour ce faire, la CAF devra tout simplement augmenter d'une équipe le nombre d'équipe par poule passant ainsi de 4 à 5.Désormais, chaque équipe en phase finale de la CAN devra jouer 4 matches au lieu de 3 actuellement à l'issue desquels tous les premiers ou les champions de leur groupe seront les seuls qualifiés pour les demi-finales.

Vous avez déjà compris que les ¼ de finales dans la version d’aujourd’hui auront laissé leurs places au 4ème match de poule d'où le fait que le nombre de matches selon la version d’aujourd’hui est maintenu et par conséquent on ne verra pas par exemple les équipes européennes se plaindre du fait d'avoir rallonger la CAN pour retenir encore plus longtemps leurs joueurs dont elles en ont besoin . Aussi, le nombre de stade demeurera à 4.Les pays organisateurs ne se plaindront pas de devoir débourser plus d'argent pour plus de stades à construire.

Ainsi fait, la CAN gardera la même durée de compétition, avec le même nombre de stades qu'aujourd'hui et le même nombre de matches mais aura gagné en représentativité et en compétitivité.