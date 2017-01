Nigeria: James kamaha Chona - « Un container parti du Nigeria fait deux mois pour arriver au Cameroun »

Cette situation s'explique, d'après le PDG de Comatrans Group, par l'absence de lignes directes entre le Cameroun et le Nigeria. Toute chose qui cause un sérieux préjudice à l'Etat et aux importateurs camerounais, qui dépendent encore largement des services des multinationales présentes dans le secteur maritime et portuaire.

Le secteur portuaire et maritime fait partie des leviers sur lesquels l'Etat compte actionner afin d'accélérer la croissance au Cameroun. Et le ministre des Transports, Edgard Alain Mebe Ngo'o, l'a d'ailleurs réitéré le 16 décembre dernier à Douala lors des Journées maritimes et portuaires. Quels sont les principaux défis qui méritent d'être relever aujourd'hui ?

C'est une très bonne question. Vous ne m'avez à cet évènement, parce que je n'étais pas informé. J'ai juste appris, par le biais des médias, que la capitale économique abritait les Journées maritimes et portuaires. Bien qu'actifs dans le secteur maritime, et notamment à l'échelle régionale, nous constatons que nous ne sommes pas souvent consultés aux fins de recueillir nos avis sur les défis du secteur. Ce que nous menons comme activité, ce qu'il faut faire pour que les choses s'améliorent. Ce n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas camer.be.

D'ailleurs, je ne sais pas ce qui intéresse l'Etat par rapport à cela, pour qu'on puisse maximiser l'exploitation de la richesse ou l'exploitation des opportunités présentes dans ledit secteur. Par exemple, il n'y a pas de lignes directes de transport des marchandises entre le Cameroun et le Nigeria, malgré le fait que c'est le plus partenaire commercial et économique du Cameroun. Si un opérateur économique fait charger un container dans un bateau à Lagos, il faut que le container aille d'abord en Europe avant de descendre au Cameroun. Et cela peut prendre parfois jusqu'à deux mois.

Cela a-t-il un impact négatif sur le prix final des marchandises mis sur le marché ?

Evidemment. Nous avons pourtant ces services entre le Cameroun et le Nigeria, mais nous avons ciblé les petits commerçants. C'est pour cela qu'au niveau du Port de Calabar et de Tiko, nous effectuer des allées et venues avec les marchandises. Mais les grandes entreprises ne sont pas au courant de nos services, puisqu'on a choisi les petites entreprises et petits commerçants. Nous ne pouvons pas offrir des services qui sont acceptés par ces grandes structures. Et donc, ça fait que le secteur n'est pas développé. Comment se fait-il que vous commandiez la marchandise du Nigeria et qu'il fasse deux mois en mer, avant d'arriver au Cameroun ? Cela veut dire qu'il y a problème. Or, entre le Cameroun et le Nigeria, la distance n'est pas importante. C'est juste quelques 480 nautical miles (environ 800 km). Un jour et demi de voyage.

Pourquoi n'y a-t-il donc pas de lignes directes entre les deux pays ?

Parce que les gens ne s'y connaissent pas. Ça c'est la première des choses. Ensuite, l'environnement n'est pas favorable. Car la création de lignes directes exige d'importants moyens. Les banques ne nous soutiennent pas assez. Quand vous voulez un bateau afin de transporter les marchandises, vous devez aller à Cotonou ou à Lagos. Rien que les charges du port vous asphyxient. Que ce soit ici ou là-bas. Ça fait que ce sont les multinationales, qui peuvent le faire. Car, elles viennent avec une grande capacité. Leurs bateaux peuvent transport une forte quantité de marchandises, ce qui fait que le prix de revient baisse. Et l'importateur ne peut qu'aller vers ces gros armateurs là. Cependant, les importateurs perdent en temps.

En dehors de l'inexistence de lignes directes entre le Cameroun et le Nigeria, quels autres défis méritent de l'attention dans ce secteur?

Il y a un sérieux problème d'infrastructures. Que ce soit au Port de Douala ou de Tiko, le port n'est pas dragué. Les grands bateaux ne peuvent pas accoster, le port est petit. Les services ne sont pas normaux. Ce qui rend les choses difficiles. A Limbé, le port n'est pas profond et à Tiko il n'y pas d'infrastructures. Par ailleurs, l'environnement dans lequel nous évoluons est peu favorable. Les taxes et les charges sont énormes. Un petit exemple. Nous, qui faisons dans le ferry (transport des passagers et marchandises), quand vous allez dans les charges, vous payez presque 11 000 FCFA de taxes portuaires par passager embarqué ou débarqué. C'est ce que vous payez au Cameroun. Vous arrivez de l'autre côté au Nigeria, vous payez presque 7000 FCFA. Ça veut dire que rien que les charges du port, et pour une personne transportée du Cameroun pour le Nigeria, ça fait déjà 18 000 FCFA. Après cela, il faut y inclure les charges du bateau (chenal, taxes et autres). Raison pour laquelle, beaucoup voyagent avec les petits bateaux, qui ne subissent pas toutes ces charges et taxes. Ces fortes taxes sont à l'origine de la clandestinité et la contrebande. Puisque si les taxes étaient moins élevées et mieux structurées, nous serions à même de canaliser tout le monde, afin de les amener vers le port. Et là, tout allait être contrôlé. On saurait qui entre au Cameroun et qui sort. Et quelle marchandise entre et sort. De son côté, la Douane allait gagner plus d'argent et les armateurs aussi. Mais puisque ce n'est pas fait ainsi, il y a plusieurs routes via lesquelles les gens passent, malgré les risques. Et c'est par là que passent les produits issus de la contrebande, qui viennent asphyxier les entreprises locales sur le marché.

L'inauguration du Port de Kribi est proche, tout comme l'on annonce le lancement des travaux de construction du Port en eau profonde de Limbé. Pensez-vous que la mise en place de ces infrastructures, va significativement réduire les difficultés des acteurs que vous êtes ?

Je ne crois pas. Il y a beaucoup de travail. Le Port de Kribi est construit depuis et il ne faut pas attendre que le dernier carreau soit mis au sol, pour que ses activités démarrent. Car, même la construction du Port de Douala n'est pas finie. Il y a travaux tous les jours. Kribi, qui est nettement mieux que Douala, aurait dû démarrer ses activités depuis ? C'est que nous souhaitons, mais nous restons préoccupés. Car, quand on fait le calcul du coût de transport des containers de Kribi pour Douala, cela augmente forcément les charges. Et c'est inquiétant. Si l'on ne prend garde, le Porty de Kribi risque d'être moins compétitif que le Port de Douala. Sauf, si le gouvernement prend les mesures nécessaires en fermant le Port de Douala. Or, je ne crois pas que c'est envisageable. Donc, il y aura beaucoup à faire. Il n'y a par exemple pas de route large entre Kribi et Edéa. A mon avis, je pense qu'il va falloir construire une voie ferroviaire qui va permettre d'acheminer rapidement les containers sur Douala, en créant un port sec. Car aller à Kribi pour enlever les containers, c'est un long voyage. Si le Port de Kribi est un port régional, comme c'était l'objectif de départ, capable de desservir toute la zone Cemac, je dirais que le Port de Douala ne pourra pas le rivaliser.

La réouverture de Camship, qui a fermé depuis des années, n'estelle pas l'une des solutions susceptibles de permettre au secteur portuaire et maritime de mieux jouer son rôle ?

Avant de rouvrir Camship, il faudrait mener une étude de marché profonde. Parce qu'il ne faudrait pas que Camship devienne comme Camair-Co qui n'arrive pas à décoller, malgré les avions disponibles. Avec Camship, il faudra savoir quel est son marché, qui sont ses concurrents et comment peut-elle faire la concurrence avec les géants du secteur tels que Delmas, Safmarine ou Maerks, etc ? Voilà autant de choses, qu'il faut regarder. Et il faut bien étudier le marché. Car, on risque d'avoir des gens qui vous diront que c'est faisable. Et une fois que le gouvernement s'y est lancé, l'on constate après que la concurrence est très rude. Ce sont des choses qu'il faut faire avec prudence. Par ailleurs, si nous voulons créer ou relancer une compagnie de transport maritime, l'Afrique centrale n'est pas grande. Les pays doivent se réunir pour le faire. Il faut une compagnie maritime de toute la zone Cemac. Là au moins, il y a un champ. Idem, quand on veut créer une compagnie de transport aérien. Le Cameroun est très petit, pour cet investissement. Je ne peux pas conseiller au Cameroun de se lancer, seul, dans la création d'une compagnie maritime.

Faire du secteur portuaire et maritime, un véritable levier d'accélération de la croissance ne passe-t-il aussi par l'accompagnement des acteurs du secteur privé ?

Effectivement. Et d'ailleurs, je pense à ce sujet qu'il faut revoir les lois qui régissent le secteur. Parce que celles que nous avons datent d'il y a très longtemps. Et certaines dispositions des textes juridiques ne sont plus appropriées aux défis actuels. Ce qui est dommage, c'est qu'o on cherche souvent à contourner ces dispositions. On ne les applique pas complètement et on ne les change pas. Or, je pense qu'il faut changer les lois pour les adapter aux réalités du secteur portuaire et maritime. Ce qui profiterait à la fois aux entreprises que nous sommes et à l'Etat. Mais quand on les laisse ainsi, on ouvre la voie à la corruption. Il faut amener de nouvelles lois à l'Assemblée nationale, pour les voter. C'est important de le faire, si nous voulons attirer les investisseurs nationaux et étrangers.

Pourquoi de tous les marins qui exercent dans le secteur portuaire et maritime sur le continent, ce sont les marins camerounais qui ont trop de problèmes ? Il y en a qui n'ont pas de travail. Pourtant les données montrent que ce secteur peut absorber une bonne quantité de marins, réduisant par conséquent le chômage.

Les marins dont vous parlez seront absorbés comment ? Le Cameroun a combien de bateaux ? Les marins ont quelle formation ? En tant qu'armateur, j'emploie des marins. J'ai des Camerounais, Nigérians, Béninois, dans mes équipes. Je suis panafricain, mais je ne recrute que des gens compétents. Certains de ces marins dont vous parlez ont fait leur formation, et vous ne pouvez pas les prendre pour aller les mettre dans un bateau. Alors qu'ils ne maitrisent pas. Je ne suis pas contre l'idée de faire travailler nos frères camerounais dans les bateaux, mais il faudrait que nous soyions réalistes. Une petite anecdote. Une fois j'avais un petit bateau, qui faisait dans l'offshore et la sécurité.

Des gens sont venus me voir et ils ont dit qu'il vont me donner des marins et autres. J'ai accepté. Ils m'ont donné un commandant, un chef mécanicien et plusieurs matelots. Malheureusement, ce chef mécanicien est entré dans mon bateau et a coulé le moteur deux jours après. Parce qu'il ne connaissait pas son travail. Et après, j'ai demandé à cette structure de placement de me donner des garanties.