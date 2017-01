Cameroun: Détresse - Âgée de 4 ans, elle souffre d'un cancer

Nous sommes à bout. Nous n'avons plus de vie. Nous avons usé toutes nos épargnes. Nous avons fait des prêts de part et d'autre... Nous ne voulons pas perdre notre enfant. C'est notre première fille. Nous avons besoin d'aide s'il vous plait », implore la mère en sanglot.

Allongée dans son lit de malade, Eunice, le ventre ballonné et les membres inférieurs et supérieurs amaigris, semble à priori souffrir d'une simple carence alimentaire. Que non ! Selon le diagnostic des médecins, la fillette de 4 ans est atteinte de la Lymphome folliculaire, communément appelée cancer du sang. « Au début de sa maladie elle pesait 20 kg, actuellement elle en est à 14... », indique la mère d'enfant le regard larmoyant.

