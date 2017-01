Cameroun: Vœux de Nouvel An - Minette Libom Li Likeng veut (re)viabiliser la poste et l'étendre à tout le pays

En recevant les souhaits de l'année 2017 de ses collaborateurs le 20 janvier dernier, la ministre des Postes et Télécommunications (Minpostel), a aussi indiqué que les programmes de l'Ecole supérieure des postes et télécommunications, devraient être revus afin de s'arrimer à la nouvelle donne de l'économie numérique.

Ouvrir de nouveaux horizons et perspectives à toutes celles et ceux qui veulent s'engouffrer dans la nouvelle ère du numérique. C'est l'un des vœux qui brûle le cœur de Minette Libom Li Likeng. Pour la Minpostel, il faut redonner vie au secteur postal, l'implémenter dans tout le pays, en y apportant une règlementation efficiente.

Et en vue d'une vision à long terme de cette politique de développement du numérique inspirée à la Minpostel par le chef de l'Etat, l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications et Tic (Sup'Tic), devra jouer un rôle avant-gardiste. D'où selon Mme Libom Li Likeng, la refonte de ses programmes.

S'agissant du personnel, Minette Libom Li Likeng a indiqué que des tâches seraient cotées à chaque responsable. Et c'est selon elle, à base de celles-ci, que ce dernier sera évalué au cours d'une instance nouvellement créée et appelée Parlement, dont les prochaines assises ont lieu en février prochain.

En somme, tout en louant les efforts consentis par ses troupes en 2016, la Minpostel, a néanmoins reconnu que le Cameroun, par rapport à plusieurs autres pays du continent, accuse un grand retard en Tic. Aussi dès l'ouverture un jour plus tôt de la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés de son ministère, avait-elle appelé à l'amélioration de la qualité de l'offre en téléphonie mobile et en internet, pour cette année 2017.