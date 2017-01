Burundi: Procès en urgence d'une bande de «voleurs»

D'abord par l'ampleur des arrestations opérées jusqu'ici. Les huit soldats et policiers qui comparaissaient avaient été arrêtés dans quatre camps militaires, et une dizaine d'autres interpellés par la suite n'avaient pas pu être présentés immédiatement aux juges.

Vol de quoi ? Selon un témoin qui évoque un « procès surréaliste », le magistrat n'y fera jamais allusion et la cour se gardera de le lui demander. Il n'était pas question pour le procureur d'évoquer publiquement le vol d'armes qui avaient eu lieu dans le camp militaire de Mukoni en début de semaine. Leur appartenance supposée à un mouvement armé structuré et qui s'étend dans les rangs de l'armée du Burundi va en revanche planer sur les débats.

