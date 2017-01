Cote d'Ivoire: Les fonctionnaires suspendent leur grève pour un mois

Reste un point de blocage, le plus épineux et le plus coûteux : le paiement des stocks d'arriérés de salaire à hauteur de 240 milliards de francs CFA. Les syndicats promettent de rester vigilants sur ce point lors des prochaines discussions. « Si dans un mois, nos revendications n'ont pas été satisfaites, nous reprendrons notre grève », préviennent-ils.

Après des négociations avec le ministre de la Fonction publique puis avec le chef du gouvernement, les quelque 160 000 fonctionnaires ivoiriens ont déjà obtenu gain de cause pour cinq de leurs six revendications concernant les retraites ou encore les droits syndicaux.

L'amphithéâtre de l'université Félix Houphouët-Boigny est plein à craquer et les débats survoltés pendant plusieurs heures. Venus nombreux, les fonctionnaires sont méfiants et souhaitent poursuivre leur mouvement jusqu'à l'obtention de toutes leurs revendications.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.