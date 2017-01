Gabon: Le coût de la CAN ravive les polémiques politiques

L'équipe du Cameroun, qui a tenu en échec (0-0) et éliminé celle du Gabon, le pays… Plus »

« L'organisation en 2012 et 2017 de la Coupe d'Afrique des nations coûtent d'ores et déjà au contribuable gabonais la somme de 863 milliards de FCFA [soit 1,3 milliard d'euros ; NDLR]) », a poursuivi la Coalition pour la nouvelle république. Selon elle, ces fonds ont été gérés par « des hommes liges » qui sont « en marge de la loi et en dehors de toute orthodoxie budgétaire et comptable ».

Le budget de la CAN mis en cause

« Les Gabonais sont en attente de mesures politiques fortes visant à rétablir la vérité des urnes, notamment l'arrêt de la coopération économique et financière, des sanctions ciblées et le boycott diplomatiques », a déclaré l'opposition au président Ali Bongo Ondimba.

Elle accuse des proches du président Ali Bongo d'avoir détourné des budgets de la CAN et suggère au Parlement européen de sanctionner le pouvoir de Libreville.

