Sénégal: Enseignement supérieur - À Dakar, le Groupe ISM célèbre ses 25 ans d'existence

Le 25e anniversaire de l'ISM coïncide avec la signature d'un partenariat stratégique entre l'école, Galileo Global Education (troisième opérateur mondial dans le domaine de l'éducation, propriétaire notamment du Cours Florent ou de la WebSchool en France) et l'investisseur Providence Equity (leader mondial du capital-investissement, spécialisé dans les médias, l'éducation et la formation).

La promotion MBA 2016 qui sera diplômée demain a formé 845 étudiants aux métiers de la gestion, du management et de l'entrepreneuriat, des compétences en adéquation avec les besoins exprimés par les recruteurs. Chaque année, en Afrique, on estime que 11 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail avec pour la plupart un niveau de qualification faible, voire inexistant. Le niveau de croissance actuel du continent n'est pas assez élevé et ne permet pas d'absorber cette arrivée massive de force de travail.

Le groupe ISM, la plus ancienne institution d'enseignement supérieur privé du Sénégal, célèbre pendant trois jours son 25e anniversaire à Dakar et Saint-Louis du Sénégal, du 27 au 29 janvier 2017.

