Algérie: Le Président Bouteflika adresse un message de condoléances à la famille du défunt Bakhti Belaib

Alger — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé vendredi un message de condoléances à la famille du défunt Bakhti Belaib, dans lequel il lui a rendu hommage.

"C'est avec une grande affliction que j'ai appris la nouvelle du décès de Bakhti Belaib que la mort a malheureusement ravi aux siens, l'époux aimant et le père affectueux qui a su offrir à sa famille une vie digne et sereine ainsi qu'une place privilégiée au sein de la société, en la protégeant des vicissitudes de la vie et l'entourant de sa bienveillance, tournés ensemble vers un avenir prometteur et prospère", a écrit le Chef de l'Etat.

"Nul ne s'attendait, parmi les siens, à ce que la mort allait les surprendre au moment où leur affection à son égard était à son comble et leur attachement pour lui était plus fort que jamais. Telle est la volonté divine. Dieu a voulu éprouver ses créatures pour distinguer les endurants face à l'épreuve et les croyants au destin pour les récompenser ", a ajouté le Président Bouteflika.

"La seule chose qui puisse réconforter sa famille et atténuer sa douleur est que le défunt est décédé au plus fort d'un combat dévoué pour la prospérité et le progrès de son pays, tout en accomplissant son devoir professionnel avec un grand dévouement et mérite", a-t-il poursuivi.

"Tout en vous présentant mes sincères condoléances et vous assurant de ma profonde sympathie, je prie Dieu Tout puissant d'accorder au défunt sa Sainte miséricorde et de l'accueillir dans son vaste paradis parmi les vertueux et les sincères", a conclu le Chef de l'Etat.