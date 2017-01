Ghana/Congo-Kinshasa: CAN 2017-quart de finale - La RDC amoindrie face au Ghana privé de Gyan Asamoah

Les Léopards de la RDC se mesurent, le dimanche 29 janvier 2017 à Oyem, aux Blacks Stars du Ghana, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Gabon 2017.

Premier du groupe C avec sept points après ses deux victoires (1-0 contre le Maroc, et 3-1 face au Togo) et un match nul (2-2 contre la Côte d'Ivoire), les Léopards vont aborder cette rencontre avec des blessés comme ce fut déjà le cas lors de la deuxième et troisième journée de poule. Et pourtant, la compétition devient de plus en plus délicate et coriace.

Des blessés...

Le sélectionneur Florent Ibenge a aligné une équipe sans Zakuani et Nsakala, titulaires en première journée, mais obligés de laisser leurs coéquipiers en deuxième journée contre la Côte d'Ivoire pour raison de blessures. Et le milieu relayeur Jacques Maghoma, entré en jeu, contre le Maroc, n'a pas fini le match contre la Côte d'Ivoire alors qu'il a été titulaire, également blessé. Alors qu'il va aborder le quart de finale contre le Ghana, il va devoir se passer de son homme à tout faire, le polyvalent défenseur et milieu défensif Chancel Mbemba de Newcastle en Championship anglaise. Il s'est ainsi confié à l'AFP à ce sujet : « Cerise sur le gâteau, on a perdu Chancel Mbemba qui a quelque chose au niveau du genou. Il l'a ressenti assez tôt dans le match (contre le Togo), il a continué mais là si cela continue comme ça, on ne pourra pas l'utiliser contre les Ghanéens ».

Même si Fabrice Nsakala a repris les entraînements, mais il demeure incertain contre le Ghana. « On a pu récupérer Fabrice Nsakala mais vous savez quand vous êtes arrêtés comme ça, il faut reprendre un petit peu les entraînements pour revenir au niveau », a-t-il poursuivi. Ainsi en trois matchs, Nsakala, Zakuani, Maghoma, Ikoko et Mbemba se sont blessés. Si les matchs sont rudes au regard de l'engagement physique des joueurs, l'on ne doit pas occulter le triste état de la pelouse au cours de cette Coupe d'Afrique des nations, une situation que sélectionneurs et joueurs ont tous stigmatisée.

Les possibilités d'Ibenge...

L'on attend voir les joueurs que Florent Ibenge pourra récupérer contre le Ghana et l'équipe qu'il va présenter, -avec la même ambition « d'aller jusqu'au bout » comme l'a affirmé le capitaine Youssouf Mulumbu devant la presse- pour ce quart de finale qui s'annonce palpitante. Il dispose encore d'autres atouts comme le latéral droit Issama Mpeko retenu jusque-là dans l'équipe type de la CAN 2017, de Marcel Tisserand, de Merveille Bope qui s'habitue déjà à jouer défenseur central avec Tisserand, et Fabrice Nsakala qui revient de ses blessures. Florent Ibenge a les moyens d'avoir un milieu de terrain assez compact avec Youssouf Mulumbu et Rémy Mulumba dans la récupération et la relance et Paul-José Mpoku ou Neeskens Kebano dans l'animation de jeu. La ligne d'attaque reste efficace avec Junior Kabananga associé à Mubele et soit Mbokani, Bakambu ou encore Bolingi.

Du côté ghanéen, l'absence du buteur attitré Asamoah Gyan pourrait être le coup du sort. Il a abandonné ses coéquipiers dès les premières minutes de jeu du match perdu (0-1 but de Salah sur une somptueuse balle arrêtée) contre les Pharaons d'Egypte en dernière journée de la phase des poules. Néanmoins, les Blacks Stars peuvent encore compter sur les frères Ayew (André et Jordan), Christian Atsu, Thomas Partey, et d'autres tôliers de la sélection comme Badu, Wakaso, John Boye, etc.

Rappelons-le, la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontés en phase finale de la CAN, c'était en 2013 en Afrique du Sud. Le score avait été de deux buts partout, Emmanuel Badu et Kwadwo Asamoah avaient permis aux Blacks Stars de mener par deux buts à zéro, avant que Trésor Mputu et Dieumerci Mbokani sur penalty ramenaient les Léopards conduits à l'époque par Claude Le Roy à la hauteur de leur adversaire au tableau d'affichage. Le dimanche 29 janvier 2017 à Oyem, l'une de des équipes se hissera en demi-finale au terme d'une partie qui s'annonce couperet, disputée.