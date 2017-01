Ile Maurice: Les Ruhomally saisissent la commission des droits de l'homme

Il a saisi la Commission des droits de l'homme le 24 janvier. Cela, parce qu'aucune action policière n'a été prise contre Showkutally Soodhun. Hassenjee Ruhomally a donc porté plainte contre ce dernier, par le biais de son homme de loi, Me Akil Bissessur, cela après qu'il a fait une déposition, le 17 janvier, au Central Criminal Investigation Department (CCID), contre le vice-Premier ministre.

Il avait avancé que Showkutally Soodhun avait effectué une dénonciation fausse et malicieuse contre sa femme, Farinah Ruhomally et contre lui-même. Le ministre du Logement et des terres accuse les Ruhomally d'avoir fait circuler, sur leur page Facebook, une «fausse facture» d'un montant de Rs 396 176, portant la mention «written off as approved by the board of directors» de la clinique Apollo Bramwell. Facture censée représenter l'annulation d'une dette que le ministre devait à cette clinique.

Hassenjee Ruhomally et sa femme avaient été arrêtés le 3 février 2016, suivant la déposition de Showkutally Soodhun contre eux. «On avait été dévêtus au centre de détention de Vacoas et on m'avait privé de mes médicaments alors que je souffre d'hypertension et de diabète», fait-il ressortir dans sa plainte. Relâché sous caution, il avait ensuite de nouveau été arrêté.

Or, le 28 décembre, les enquêteurs du CCID l'informent qu'il n'y a aucune poursuite contre lui. De ce fait, Hassenjee Ruhomally estime que le ministre Soodhun a fait, à deux reprises, une «false and malicious denunciation in writing» contre sa femme et lui. «Pourquoi Soodhun n'a-t-il pas été convoqué pour fournir ses explications et pourquoi la police ne peut-elle pas procéder à son arrestation?» se demande-t-il.