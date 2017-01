Ile Maurice: Un syndicat du port assure Pravind Jugnauth de son soutien

Un secrétariat permanent, qui servira d'interface au secteur privé, aux organisations non gouvernementales… Plus »

Et le nouveau Premier ministre, qui aura fort à faire pour mettre de l'ordre dans le port, pourra compter sur le soutien de la PLHDWU, indique-t-on. Le syndicat demande dans la foulée à Pravind Jugnauth de porter une attention particulière aux finances de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL), à l'état des relations industrielles, au déficit du plan de pension, entre autres.

«Le PMSD considérait le port comme une chasse gardée (... ) Il faisait la pluie et le beau temps.» «Sitiasion ti pé pouri ek ti vinn katastrofik.» C'est en ces termes que la Port Louis Harbour and Docks Workers Union (PLHDWU) s'est réjouie du fait que c'est Pravind Jugnauth lui-même qui s'est attribué le portefeuille des Communications externes (port et Cargo Handling Corporation Ltd).

