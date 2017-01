Ile Maurice: Fête nationale - Bodha souhaite un partenariat public-privé

Un secrétariat permanent, qui servira d'interface au secteur privé, aux organisations non gouvernementales et aux institutions publiques, sera mis en place au ministère des Arts et de la culture.

Ce, pour recueillir leurs idées et propositions concernant les célébrations de la Fête nationale.

L'annonce a été faite par Nando Bodha à la suite de sa rencontre avec les responsables des 100 meilleures compagnies de Maurice (s'appuyant sur une étude de la DCDM) à Port-Louis, le vendredi 27 janvier.

Il a également exprimé le souhait de voir la création d'un fonds qui sera géré par le gouvernement et le secteur privé. Selon Nando Bodha, les secteurs public et privé ont toujours travaillé «main dans la main.» «Le monde économique et les grandes compagnies ont beaucoup à célébrer. L'activité économique est passée de 100 dollars par tête d'habitant, avant l'indépendance, à 10 000 dollars, cinquante ans après», a-t-il fait ressortir.

Cinquante-et-un responsables de compagnies sur la centaine invitée ont répondu présents à l'appel du gouvernement.