Sénégal: Un projet de loi sur le pétrole et le gaz annoncé

Le président de la République a annoncé, dans un avenir proche, son souhait d'un projet de loi sur une gestion future du pétrole et du gaz, selon une clé de répartition qui préserve l'intérêt des générations futures et qui va s'inspirer des meilleures pratiques dans le monde.

Le président a dit accorder une importance particulière à la bonne gouvernance et à la transparence dans la gestion des ressources publiques. « Le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz a pour finalité de favoriser l'exploitation optimale de nos ressources pétrolières et gazières », a-t-il rappelé. « Sa création traduit ma volonté d'assurer une gestion responsable et durable de nos ressources pétrolières et gazières en mettant l'accent sur une répartition équitable des revenues entre les générations actuelles et futures», a fait comprendre le président de la République », a laissé entendre le chef de l'Etat.

Pour le président Sall, la réforme de mars 2016 a permis une consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit. «Il convient de rappeler que pour assurer l'effectivité de ces droits, l'Etat continuera de veiller à la participation des citoyens au processus démocratique et au processus de développement. Il nous faut prendre des initiatives appropriées pour la promotion de ces droits. A ce sujet, la contribution des partis politiques qui ont dorénavant l'obligation d'assurer une mission de formation aux citoyens est fortement attendue », a-t-il souligné.