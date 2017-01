Sénégal: Cour suprême - 445 affaires jugées en 2016

Dans son précédent exercice, conformément à ses standards de traitement définitif des dossiers dans le délai d'un an à compter de sa saisine, la Cour suprême, toutes chambres confondues, a jugé 445 affaires. Ce bilan a été fait par Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, procureur général près la Cour suprême. Selon lui, l'audience solennelle est l'occasion d'exaltation ou de complainte.

Six projets de loi et trois projets de décret examinés en 2016

Six projets de loi et trois projets de décret ont été soumis, en 2016, à la Cour suprême pour examen par le gouvernement, « conformément à une tradition Républicaine ». Et parmi ces projets, le seul qui a fait l'objet de réserves de la juridiction suprême a été retiré. C'est en ces termes que le président de la Cour suprême a salué l'esprit de collaboration qui existe entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

Selon Mamadou Badio Camara, s'agissant de leur compétence en matière consultative, le gouvernement, en application des instructions du chef de l'État, saisit, chaque fois que de besoin, la Cour suprême de demandes d'avis sur des projets de lois ou de décrets. « Sur le registre de notre mission de développement de l'accès au droit, la Cour a initié une série de rencontres, d'abord, avec les juges du fond du Sénégal sur les techniques de cassation puis avec les collègues français, dans la convention de jumelage et de coopération avec la Cour de cassation et le Conseil d'État français, pour échanger sur la motivation enrichie, une méthode de rédaction pour rendre plus accessible et plus intelligible nos décisions, dont le style lapidaire est souvent déploré », a laissé entendre le président de la Cour suprême . A l'en croire, lui et ses collègues ont aussi réfléchi sur l'office du juge administratif, le rôle et les missions de l'assemblée générale consultative.