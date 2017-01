Sénégal: Le barreau pour une revalorisation des fonds d'assistance judiciaire

Dans son intervention lors de la rentrée des Cours et tribunaux, le bâtonnier de l'ordre des avocats, après avoir salué les efforts consentis par le chef de l'Etat à l'endroit du barreau de Dakar, a plaidé une revalorisation des fonds de l'assistance judiciaire.

Selon Me Mbaye Guèye, le barreau, malgré ses nombreux efforts, peut faire plus aussi bien dans le domaine de l'emploi des jeunes diplômés des facultés de droits que pour une meilleure répartition des avocats sur le territoire national. « Nous pensons qu'une revalorisation des fonds de l'assistance judiciaire qui s'ajouterait à l'important geste que vous avez déjà effectué, alliée à une politique d'affectation de fonds par région devrait permettre d'une part au barreau d'effectuer un recrutement plus important et de permettre une meilleure installation des avocats à l'intérieur du pays », a soutenu le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Le barreau du Sénégal dit savoir gré du chef de l'Etat des mesures prises pour traduire en dispositions légales contenues dans la nouvelle reforme du Code de procédure pénale les modalités d'application du Règlement n°5 de l'Uemoa concernant la présence de l'avocat dès l'interpellation de son mandat. Toutefois, le bâtonnier de l'ordre des avocats déplore la résistance à l'application de cette disposition « alors qu'il s'agit d'engagement librement signé par l'Etat du Sénégal directement et immédiatement applicable au niveau national ». « Des oppositions physiques à l'entrée des avocats dans les commissariats de police et les brigades de gendarmeries ont été relevées dans des constats d'huissier », a regretté Me Mbaye Guèye.