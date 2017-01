Maroc: Lancement d'«Allo diabète»

Objectif : permettre au grand public de disposer d'une information actualisée, fiable et précise sur la maladie

Accéder à une information fiable et actualisée sur les médecins spécialistes du diabète. Tel est l'objectif de la base gratuite "Allo diabète" qui vient d'être lancée en ligne par Africa Diabetes pour faciliter le contact avec les endocrinologues en exercice au Maroc.

Vous avez besoin d'une consultation médicale ou de l'avis d'un spécialiste du diabète concernant une maladie liée aux hormones et aux glandes? Plus besoin de se perdre parmi les annuaires et les moteurs de recherche. La société www.africa-diabetes.com a mis en ligne gratuitement la base électronique la plus exhaustive des spécialistes du diabète au Maroc, en l'occurrence les endocrinologues.

Objectif: permettre au grand public, aux parents des diabétiques et aux acteurs médicaux et paramédicaux de disposer d'une information actualisée, fiable et précise relative aux médecins spécialistes en endocrinologie et métabolisme, capables de prendre en charge les maladies liées aux hormones et aux glandes, notamment le diabète.

Au Maroc, cette maladie chronique concerne plus de 2 millions de personnes et le nombre de personnes atteintes continue d'augmenter. Le diabète se développe souvent silencieusement au début et peut être à l'origine de complications sérieuses.

Concrètement, la base "Allo diabète" consultable à travers la rubrique annuaire du site www.africa-diabetes.com recense plus de 200 endocrinologues du secteur privé à travers le Maroc en fournissant de l'information sur l'adresse physique du cabinet du médecin spécialiste, son tél, fax et adresse et ville.

Entreprise sociale, Africa Diabetes met gratuitement à disposition des patients diabétiques et leurs proches, surtout de type 1, cette base pour les aider à repérer l'endocrinologue le plus proche pour intervenir y compris en cas de déplacement ou d'urgence. Plus intéressant, les patients peuvent utiliser le moteur de recherche intégré de l'annuaire et contacter directement par email les médecins recensés à travers un formulaire électronique dédié, que ce soit pour la demande d'un rendez-vous ou pour un conseil médical.

A propos de Africa Diabetes

Créée par les parents d'un enfant diabétique, Africa Diabetes www.africa-diabetes.com est une société sociale qui se propose d'accompagner les personnes atteintes de diabète de tout âge, qu'elles soient de type 1 ou de type 2, dans la prise en charge et la gestion de leur maladie.

L'offre d'accompagnement qui cible aussi bien les patients que l'écosystème des professionnels de la santé couvre la vente en ligne de produits paramédicaux, les prestations personnalisées de conseil, de formation, de coaching patient, d'organisation de séminaires, d'ateliers et de salons au profit des diabétiques.