Algérie: Lamamra s'entretient à Addis Abeba avec son homologue éthiopien

Addis Abeba — Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, s'est entretenu vendredi à Addis Abeba avec son homologue éthiopien, Gebeyehu Workneh.

Les deux ministres se sont félicités, à cette occasion, de la qualité des relations et des liens historiques qui unissent l'Algérie et l'Ethiopie, tout en mettant l'accent sur la nécessité de dynamiser davantage, de développer et d'élargir encore les relations économiques entre les deux pays.

Dans cette optique, les chefs de la diplomatie algérienne et éthiopienne sont convenus de la tenue, durant le 1er semestre 2017, de la commission mixte algéro-éthiopienne afin de consolider les résultats de la précédente session et d'examiner les voies et moyens à même d'élargir les axes de la coopération entre les deux pays à tous les secteurs recelant des potentialités de développement mutuellement avantageux.

La rencontre qui s'est déroulée en marge des travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine, a été l'occasion d'aborder les principales questions à l'ordre du jour du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine.

A ce titre, M. Lamamra et son homologue ont réaffirmé l'engagement des deux pays au renforcement du rôle et de l'action de l'Union africaine, et à la promotion des positions communes africaines dans les foras internationaux, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies au sein duquel l'Ethiopie a entamé en janvier 2017 son mandat en qualité de membre non-permanent.