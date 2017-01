Algérie: Cinq éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Boumerdès et Sétif (MDN)

Alger — Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté, jeudi, cinq éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdès et Sétif, dans le cadre de la lutte antiterroriste, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté, le 26 janvier 2017, cinq (05) éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdès (1ère Région militaire) et Sétif (5ème Région militaire)", note la même source.

Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP, des éléments de Garde-frontières et des Gardes-côtes, en coordination avec les services des Douanes, "ont saisi à El-Bayadh, Tlemcen, Aïn Témouchent (2ème Région militaire)

et Tindouf (3ème Région militaire) "sept (07) quintaux et 28 kilogrammes de kif traité, tandis que dÆautres détachements, ont saisi à El-Oued (4ème Région militaire) et Oran (2ème Région militaire) neuf (09) quintaux de tabac et 9011 comprimés psychotropes".

D'autre part, des détachements de l'ANP ont appréhendé à Tlemcen, El-Oued, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar "13 contrebandiers et saisi sept (07) véhicules tout-terrain, deux (02) camions, une moto, 13 tonnes de denrées alimentaires, 7700 litres de carburant, 16 détecteurs de métaux, deux (02) groupes électrogènes, deux (02) marteaux piqueurs, une plaque photovoltaïque et un téléphone satellitaire".

Par ailleurs, des unités des Gardes-frontières ont mis en échec, à Souk Ahras, Tébessa et El-Taref (5ème Région militaire), "des tentatives de contrebande de 12040 litres de carburant, tandis que 38 immigrants clandestins de nationalités africaines ont été appréhendés à Ghardaïa, Adrar et Béchar".