Burkina Faso: Afrique CAN 2017 - Paulo Duarte s'attend à une Tunisie forte

Burkina Faso affronte la Tunisie pour une place dans le dernier carré de la CAN 2017. Les hommes de Paulo Duarte ont terminé premiers du groupe A après avoir accrochés le Cameroun et le Gabon sur le même score (1-1) avant de battre la Guinée Bissau (2-0).

Le Burkina Faso rêve de refaire le coup de 2013, lorsqu'il s'était hissé jusqu'en finale à la surprise générale. Les Etalons de Paulo Duarte ont d'ailleurs conservé la même ossature, avec Koné en défense, Kaboré au milieu et les frères Alain et Bertrand Traoré à l'animation.

« Nous sommes, nous et la Tunisie, parmi les huit meilleures équipes du tournoi. Le niveau augmente chaque jour. J'attends une Tunisie forte. Une équipe qui perd (2-0) contre le Sénégal et réagit ensuite contre un adversaire aussi fort que l'Algérie est une équipe qui a un gros mental et un fort potentiel, confié Paulo Duarte en conférence de presse ce vendredi. J'ai la chance d'avoir quatre attaquants de grand niveau. Bancé est le plus statique. Banou (Diawara) a un profil mixte, alors que Bertrand (Traoré) et Nakoulma sont des joueurs de vitesse. Les joueurs ne savent pas qui va jouer demain. Jusqu'à la dernière minute, je peux changer. Mais c'est une force, car on a les moyens de varier les possibilités et de confondre l'adversaire. On est capable de jouer la transition comme l'attaque placée. Cette mobilité offensive est notre force. »