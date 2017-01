Ile Maurice: Adama - Faux cyclone et vraie frayeur sur Facebook

Faut-il en rire ou, au contraire, s'en indigner ?

Les Réunionnais du site linfaux974.re ont frappé fort le jeudi 26 janvier. Ce site, qui se spécialise dans la dérision et dans l'humour, et qui véhicule des infos auxquelles il ne faut pas prêter foi, a mis en ligne un texte sur une formation cyclonique qui menacerait les îles de l'océan Indien. Le hic, c'est que cette info, pour ne pas dire «infaux», a été reprise par un site web mauricien vendredi, qui l'a basculée sur Facebook sans aucunes vérifications, avec toutes les conséquences que cela sous-entend, en termes de grosses frayeurs surtout. L'article a plus tard été retiré du site mauricien.

Le site réunionnais, qui s'appuie sur de soi-disant experts de Météo-France pour donner plus de poids à son canular, précise que ce «super cyclone», baptisé Adama, serait trois fois plus destructeur que Firinga, qui avait justement été nommé le 26 janvier 1989. Et qu'Adama serait un super système, résultat de l'agrégation de trois cyclones de moindre intensité. Météo France aurait même, selon nos voisins réunionnais, donné un nom à ce phénomène : Shuriken.

Déjà que tous ces détails auraient dû mettre la puce à l'oreille d'un fin internaute, nos humoristes ont poussé le bouchon plus loin en disant que La Réunion sera épargnée par ce super cyclone mais que, par contre, Madagascar et Maurice «seraient balayées à répétition par des vents pouvant atteindre les 270 km/h.»

Cette mésaventure nous incite à bien lire et comprendre une information avant de l'envoyer à d'autres personnes, surtout sur les réseaux sociaux, où elle sera partagée de nombreuses fois. Pour ceux qui veulent rire un bon coup, l'article en question peut être lu sur le http://www.linfaux974.re/ocean-indien/242-le-premier-cyclone-de-la-saison-baptise-adama-serait-3-fois-plus-destructeur-que-firinga.html