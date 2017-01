Sénégal: Adama Barrow encouragé à promouvoir les droits de l'homme

Les députés sénégalais disent aussi se réjouir du leadership "exercé avec méthode" dans cette affaire par le président Macky Sall, "avec un sens élevé du partage des responsabilités et des missions à assumer au service de la paix, de la concorde et de la solidarité en Afrique".

Ils louent les "relations singulières, fondées sur l'histoire, les données géographiques et la culture millénaire que partagent la Gambie, le Sénégal et leurs peuples".

L'Assemblée nationale "exprime sa grande fierté et son soutien au président Macky Sall, pour son combat pour la dignité des peuples africains, pour son engagement résolu au service de la démocratie et pour le respect des droits de l'homme dans le monde".

Dans une résolution portant sur "le dénouement de la crise gambienne", parvenue vendredi à l'APS, cette institution sénégalaise "félicite le président Barrow et l'encourage à promouvoir, en République sœur de Gambie, la défense et la promotion des droits de l'homme, ainsi que celles des principes et règles de bonne gouvernance, dans l'exercice de sa nouvelle mission".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.