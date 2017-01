Sénégal: Mansour Elimane Kane annonce des "sanctions coercitives" contre les chauffeurs fautifs

Selon Mansour Elimane Kane, "le métier de chauffeur ce n'est pas une profession où on se lève et on le devient. Un chauffeur doit passer par les écoles de formation comme tous les autres métiers".

"Donc la cause fondamentale de cet accident tragique, c'est un comportement humain qui commence d'abord par le non respect du code de la route" a dit M. Kane, ajoutant avoir été informé que le minicar avait à bord 29 passagers au lieu des 19 réglementaires.

La violente collision entre camion-citerne et un minicar de transport en commun, près du village de Mbadianène (Malem Hodar), a fait 17 morts et 12 blessés.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.