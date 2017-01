Cameroun: Diffusion en exclusivité le 11 mars prochain à Bruxelles du film" Cameroun, un volcan non éteint" du Mouvement de février 2008

Le Sénégal et le Cameroun s'affrontent ce samedi 28 janvier pour les quarts de finale de la CAN 2017 qui… Plus »

La voix-off du réalisateur vient parfois donner quelques éclairages et interroger le spectateur : "Qu'avons nous fait à nos dirigeants pour mériter de tel mépris et d'abandon?".

Ce film a l'immense mérite de remettre à jour les séquelles de ces émeutes sur l'économie, le social au Cameroun et nous livre la question de l'indemnisation des victimes telle que recommandée par l'ONU et non appliquée par l'Etat du Cameroun qui, depuis lors joue au "dilatoire"

Le silence et le mystère qui entourent les événements dramatiques qui se sont déroulés en février 2008 au Cameroun, perpétuent une souffrance aux conséquences parfois dramatiques pour les familles des victimes, qui estiment qu'elles ont été abandonnées. Des maisons brûlées, des commerces saccagés, des jeunes assassinés par les forces de l'ordre en toute impunité, les émeutes de février 2008 au Cameroun hante toujours les familles des victimes et le Cameroun tout entier.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.