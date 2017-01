Cameroun: CAN Gabon 2017 - Le derby des Lions et les primes des joueurs Camerounais.

A Libreville et à Franceville, on le qualifie de "finale avant la lettre". Le match de quart de finale qui oppose Les lions de la Taranga du Senegal aux Lions indomptables du Cameroun s'annonce riche en rebondissements.

Des centaines de supporters Camerounais et Sénégalais ont pris d'assaut la gare feroviaire de Libreville hier vendredi en direction de Franceville ou aura lieu le match ce soir à 20H, heure de Yaoundé. Sur place à Franceville les lions du Cameroun ont rejoins leurs adversaires du jour en provenance de Moanda.

Les deux entraineurs ont tenus l'ultime conference d'avant match respectivement à 11h 30 et 12h. Le mot d'ordre était le respect de l'adversaire. Aliou Cissé et Hugo Broos ont gardés secrete la composition de leurs équipes et les choix tactiques. Sur le plan purement technique, les deux formations se sont entrainées à 17 H pours les Senegalais et à 20H pour les Camerounais. On ne signale aucun cas d'indisponibilité chez les joueurs.

40 500 000 CFA de prime pour chaque joueur Camerounais en cas de victoire finale de la can 2017.

Coté Camerounais, plusieurs managers du football ont rallies France ville en provenance soit de Libreville, soit du Cameroun. On note la presence des presidents de new star de Douala, renaissance de Ngoumou, pwd de Bamenda, union de Douala, Fovu de Baham et des members du comité executive de la Federation Camerounaise de Football (Fecafoot). Dans les coulisses, la sempiternelle question des primes des lions a alimenté les conversations.

A l'ssue de la qualification pour les quarts de finale, combien a recu chaque lion? Differents chiffres ont été announcés par la presse : tantot 12 000 000 Cfa, tantot 27 500 000 CFA. De source bien introduite dans le ataff dirigeant, on precise que : les lions ont recu 15 500 000 Cfa chacun au depart de Yaoundé au titre de prime de participation à la CAN. Et, conformement aux prescriptions du premier minister qui a instauré les primes par objectif, 12 000 000 Cfa supplementaires ont été alloués à chaque joueur en raison de leur qualification au quart de finale. Ce qui donne à ce jour un total cummulé de 27 500 000 Cfa pour chaque joueur.

Bien plus, 3 000 000 Cfa supplementaires seront alloués à chaque joueur en cas de qualification pour la demie finale ce qui donnerait un montant cummulés de 30 500 000 Cfa. Si les lions sont qualifies en finale, ils auront 5 000 000 Cfa supplementaire pour un montant cummulés de 35 500 000 Cfa. Si les lions remportent la victoire finale, ils auront 5 000 000 Cfa supplementaires soit un total cummulés de 40 500 000 Cfa. Il faut noter qu'à ces montants, il faudra deduire 11, 5 % au titre d'impot sur le revenue.