Burkina Faso: Une Lettre pour Laye - Roch a-t-il parlé trop tôt ?

billet

Cher Wambi,

s'il est une chose à laquelle tout le pays est actuellement suspendu, c'est bien le prochain remaniement ministériel. Annoncé par le président Roch Marc Christian Kaboré lui-même en fin décembre, un mois plus tard, le nouveau gouvernement se fait encore attendre. Au point que l'on se demande si le locataire du palais de Kosyam n'est pas allé vite en besogne en lançant son scoop.

Et comme tu le sais, en pareille circonstance, Ouagadougou bruit de toutes les conjectures au sujet de la date de ce lifting gouvernemental.

En effet, alors que pour les uns, parmi lesquels des communicants du Palais, l'affaire interviendra au mois de février, pour les autres, il n'en sera pas question à cette période-là, car, avancent-ils, rien ne sera fait avant le congrès du parti au pouvoir, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), prévu du 10 au 12 mars prochain.

Mais, cher cousin, si je peux me permettre de mettre ma bouche dans cette histoire de pronostics, ce n'est pas pour soutenir un camp ou un autre ; c'est plutôt pour souligner les effets néfastes d'un tel attentisme qui se font ressentir aussi bien au niveau de l'Administration publique que du côté des affaires. Car si, comme on le sait déjà, l'argent n'aime pas le bruit, il n'aime pas non plus l'incertitude, surtout quand celle-ci porte sur une décision majeure comme c'est le cas en l'espèce.

Aussi faut-il craindre qu'après avoir été longtemps attendu, le remaniement effectif ne finisse par laisser croire que le scoop présidentiel n'en était pas vraiment un si toutefois il s'agissait d'un petit réaménagement opéré dans l'équipe gouvernementale.

Cher Wambi, j'ai vu le document du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) invitant le journal de ton oncle Nakibeuogo, et certainement les autres médias, à la collaboration avec la commission d'enquête mise en place suite « à la persistance des allégations de manquement par des magistrats aux règles d'éthique et de déontologie ».

Les missions de ladite commission sont, selon la lettre de son président :

Mener des investigations sur des dossiers judiciaires dont la gestion a donné lieu à des dénonciations visant des magistrats, notamment par voie de presse, et restées sans clarification ;

Enquêter sur diverses énonciations de faits constitutifs de manquements à la déontologie et à l'éthique, à l'encontre des magistrats nommément désignés.

Par ailleurs, elle entend faire diffuser, par voie de presse, des appels à témoins sur des cas de manquements de magistrats aux règles d'éthique et de déontologie.

Si toutes ces intentions du CSM sont louables, j'ai appris, de sources dignes d'intérêt, que la mise en place de cette structure d'enquête n'a pas été du goût de toute la justice.

En effet, cher cousin, j'ai appris que tout est parti de 2016 où les syndicats de la magistrature, par quatre lettres envoyés au ministre de tutelle, ont exigé l'ouverture d'une enquête à travers les services judiciaires afin d'élucider les cas de corruptions présumées de juges mais aussi sur la décision d'annulation tant controversée du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro dans l'affaire des écoutes téléphoniques, affaire dans laquelle de hauts magistrats seraient impliqués. Mais suite au silence de la chancellerie, la CSM a fini par créer au cours de sa réunion du 26 juillet 2016 la commission d'enquête qui devait travailler du 1er octobre au 30 novembre 2016. Mais ce ne fut pas le cas à cause, dit-on, de la présidente du CSM, qui n'a pas pris l'acte de mise en place de ladite commission. Et pour cause !

Alors profitant d'une rencontre avec le chef de l'Etat le 10 novembre 2016, les syndicats sont de nouveau montés au créneau. Une exigence-requête entendue par Roch Marc Christian Kaboré qui a instruit la mise en place et le début des travaux de l'équipe d'investigation. Ce qui fut fait deux semaines plus tard.

A la tâche depuis début décembre dernier, les fins limiers ont eu un délai de deux mois pour livrer les résultats de leur traque des brebis galeuses qui broutent dans des prés interdits.

Cher Wambi, si cette échéance est respectée et la battue concluante, le mois de février s'annonce décisif dans l'histoire de la magistrature burkinabè.

Affaire à suivre donc.

Cher Wambi, il y a de cela quelques semaines, un vent de protestation, parti des réseaux sociaux, avait soufflé sur la ville de Ouagadougou suite à la garde-à-vue de Naïm Touré, un cyberactiviste, dans les locaux de la gendarmerie nationale. Une interpellation due à la publication sur sa page Facebook d'un post selon laquelle l'adjudant-chef Moussa Nébié, dit Rambo, en détention à la MACA, avait été transféré d'urgence à l'hôpital en vue de soins appropriés que la justice militaire refusait de faire administrer aux prisonniers malades. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le commandant Alioun Zanré, avait ordonné aux pandores d'envoyer Naïm au gnouf pour avoir diffusé de fausses informations de nature à ternir l'image de la justice militaire.

Le tollé général des internautes et d'une partie de l'opinion contre cette garde-à-vue avait contraint le procureur Zanré à faire machine arrière et à abandonner les poursuites contre le cyberactiviste.

Cher cousin, si Naïm Touré a échappé à la justice dans cette première affaire, il a été rattrapé par une autre dans laquelle, cette fois, le tribunal de grande instance de Ouaga est allé jusqu'au bout de la procédure.

En effet, le récidiviste s'en est pris, dans un récent post, à Elisée Songnaba, un conseiller du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo.

Se sentant diffamé et injurié, celui-ci a déposé une plainte à la justice et le tribunal a condamné l'incriminé à verser au requérant 15 millions de francs CFA en réparation du préjudice subi. En outre, il doit payer un million au titre des frais non compris dans les dépens et publier la décision de justice sur sa page Facebook et dans trois quotidiens pendant trente jours à ses frais.

Cher cousin, certaines bonnes âmes trouveront cette décision sévère, voire inique, mais elle se justifie amplement. Ne serait-ce que par son caractère pédagogique.

En effet, elle a le mérite d'avoir une valeur dissuasive dans un pays où des internautes se servent de la Toile comme d'une arme de destruction massive sans la moindre sanction.

Alors, il était temps de discipliner cette meute de volatiles incommodes qui prennent plaisir à déféquer sur le crâne d'innocentes personnes en toute impunité.

Cher Wambi, comme à l'accoutumée, je termine cette lettre en t'invitant à feuilleter avec moi le carnet secret de Tipoko l'Intrigante.

- Avec la mise en œuvre du continuum éducatif, un pan de l'éducation secondaire (les collèges) est passé sous la tutelle du Ministère de l'éducation nationale et de l'Alphabétisation (MENA). Cette situation a donné lieu à la guéguerre entre les inspecteurs du primaire et les enseignants des collèges, qui n'entendent pas se laisser «inspecter» ni commander par «moins gradés» qu'eux. Le même problème se posait dans les directions provinciales et régionales du même ministère dirigées par des inspecteurs du premier degré.

De peur de perdre leur « naam », et les avantages qui vont avec, au profit des inspecteurs et conseillers pédagogiques du second degré, ceux du premier degré avaient fait des mouvements d'humeur.

Comme alternative, le gouvernement a fini par opter pour un jugement digne de Salomon afin de contenter tout le monde. C'est du moins ce qui ressort du nouvel organigramme du MENA que le conseil des ministres a adopté le 28 décembre 2016.

Entre autres innovations, il y a la création de deux directions régionales du MENA : la première chargée du préscolaire, du primaire et de l'éducation non formelle ; la seconde en charge du postprimaire et du secondaire. La conséquence de cette dualité est l'existence de deux directions provinciales dans la même configuration que les directions régionales.

Du coup, le MENA aura en tout 26 directions régionales et 90 directions provinciales, sans oublier les directions centrales qui pourraient être dupliquées deux à deux.

Dans un pays où on crie, à qui veut l'entendre, que les caisses de l'Etat sont vides, il y a comme un gaspillage organisé des ressources du pays avec l'adoption, en l'état, de cet organigramme du MENA.

- Le calme est revenu à Koulponsgo, village de Tougouri dans la province du Namentenga, après un affrontement le vendredi 13 janvier 2017 entre populations locales.

Selon des informations, tout serait parti de l'intronisation d'un nouveau chef coutumier dans le village où régnait, il y a de cela une dizaine d'années, un autre « bonnet rouge ».

Heureusement, cette guerre du trône n'a entraîné aucune perte en vie humaine, selon les témoignages, mais elle s'est soldée par des blessés graves. Le pire a été évité grâce à l'intervention des forces de sécurité et l'initiative de médiation des autorités administratives provinciales et communales.

Aux dernières nouvelles, les frères rivaux auraient décidé de régler leur différend à la Justice.

- Des angoisses pour le Marché de fer de Bassinko, cette initiative visant à désengorger l'intérieur de la ville de Ouagadougou de ses garages insolites et cosmopolites et qui avait en son temps été un cheval de bataille du bourgmestre de la capitale, Simon Compaoré « Tébguéré », actuel détenteur du maroquin de la Sécurité. On s'en souvient, c'était en 2003. Dans le cadre de l'aménagement du Grand- Ouaga, il était prévu la délocalisation des garagistes et autres travailleurs du fer à Bassinko, dans l'arrondissent 8 . Un site y fut aménagé et le parcellement effectué par le cabinet CINTECH qui dégagea 900 lots.

Tout semblait alors rouler comme sur du nouveau bitume quand, il n'y a pas longtemps, se présenta un monsieur, muni d'un arrêté datant de 2006, puis d'une attestation d'attribution de 2016 lui octroyant plus de 9 ha en zone hors lotissement de Bissighin mais empiétant fortement sur l'aire affectée au projet, puisque englobant toute la section BE ainsi que le centre de traitement des déchets, l'espace vert et l'ensemble des voies de circulation intérieure.

Avec requête à fins de référé expulsion du Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour ceux qui sont concernés. Alors se posent bien des questions dont comment une même autorité a pu signer deux autorisations d'occuper pour une même portion de terre, fût-ce à Bassinko et à Bissighin? Que vaut dans ce cas une association, en l'occurrence celle professionnelle des garagistes et casse auto, face à cet autre promoteur quand on sait qu'un arrêté municipal limite la superficie attribuable à une personne physique dans la périphérie de Ouagadougou? Et dans tout ça, que disent les défenseurs du projet qui, en son temps, avaient fait de sa réalisation un impératif ?

- Dans une de ses précédentes « Lettres pour Laye », L'Obs. faisait cas du litige qui oppose la pharmacie Relwendé de Bobo-Dioulasso à la société de Distribution de produits pharmaceutiques du Burkina Faso (DPBF). L'officine en question a eu recours à la DPBF dans l'espoir de se relever des difficultés financières qu'elle traversait suite à la dévaluation du francs CFA. Au bout de huit ans de contrat de cogestion, la santé financière de la pharmacie s'est autrement plus dégradée.

Pire, l'apothicaire, une femme, a reçu une injonction de payer plus de 50 millions de francs CFA à DPBF, une dette qu'elle ne reconnaît pas et porte alors l'affaire devant le tribunal de commerce.

Condamnée en première instance, la proprio de la pharmacie a fait appel et a vu sa requête prospérer puisque la cour a annulé la décision attaquée. Mieux, pour la requérante, la même cour a condamné la partie adverse à verser une indemnité de rupture de contrat à hauteur de 15 millions de francs CFA. Elle a par ailleurs ordonné la reddition des comptes de l'officine pendant la période contractuelle entre celle-ci et DPBF à la charge des deux parties.

- Le 29 décembre 2016, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, avait promis qu'une solution serait trouvée à la crise qui secoue la Centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG). A la session du conseil des ministres du 5 janvier 2017, il se susurrait aussi qu'un rapport rédigé par le ministre de la Santé sur la question allait être examiné. Mais jusque-là, rien.

Pendant ce temps la bataille judiciaire, elle, se poursuit.

En effet, le 16 janvier dernier, les protagonistes se sont présentés de nouveau devant la justice. Ce jour-là, le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou a appelé à la barre la procédure de «faux et usage de faux en écriture, usurpation de titre et escroquerie à jugement» intentée par la «nouvelle équipe» contre le directeur général, le Dr Jean Chrysostome Kadéba, et le PCA, le Dr Bocar Kouyaté.

Mais il n'y a pas eu de débat tout simplement parce que l'un des conseils du camp incriminé, Me Christophe Birba, était absent, puisqu'il était parmi les avocats commis d'office dans le procès du caporal Madi Ouédraogo et les 28 autres. D'où le renvoi du dossier au 30 janvier 2017. A cette même date est également attendu le délibéré de la procédure de «faux et usage de faux en écriture» qui visait le «nouveau PCA», le Dr Salifou Konfé, et le directeur général intérimaire, le Dr Damien Koussoubé.

En attendant une éventuelle «ordonnance de Roch» sur la CAMEG, rendez-vous donc à la fin de ce mois pour vivre un nouvel épisode juridico-administratif.

- Dans le cadre du programme national de création d'emplois, le ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité intérieure lance un concours de recrutement de 3 000 Volontaires adjoints de sécurité (VADS) au profit des 13 régions. La période de réception des dossiers est fixée du 14 au 16 février 2017 dans les différentes régions.

En attendant, les VADS de toutes les localités, dont les contrats, non renouvelables, sont arrivés à terme depuis le 30 novembre 2016, sont réquisitionnés pour une période de quatre mois, c'est-à-dire du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017.

- Samedi 28 janvier 2017, à partir de 10 heures à la paroisse Sacré-Cœur de Toma, messe de funérailles chrétiennes de Jacqueline Ki-Zerbo, ancienne directrice du cours normal de jeunes filles de Ouagadougou, épouse du célèbre historien Joseph Ki-Zerbo. Grandes retrouvailles donc en perspective dans la capitale du Nayala, où anciennes élèves du cours normal côtoieront amis politiques du couple et bien sûr la large parentèle, les alliés et sans oublier les parents à plaisanterie qui ne manqueront pas de taquiner les Samo.

- Toujours ce samedi 28 janvier 2017 à partir de 9 heures, Saponé va vibrer au rythme des festivités des 75 ans de la création de sa paroisse, dénommée « Paroisse Notre-Dame de Lourdes.

Le lendemain dimanche 29 janvier à partir de 9 heures, aura lieu la célébration eucharistique de ce jubilé d'albâtre, laquelle sera présidée par le cardinal Philippe Ouédraogo. Une journée de rakiiré entre Manga et Saponé est prévue à cette occasion.

S'il y a une absence à cette célébration qui sera remarquée par bien des fils de Saponé, ce sera celle de notre collègue feu Bernard Zangré. Pour rien au monde « commissaire », comme on aimait l'appeler, n'aurait manqué ce rendez-vous, et les histoires drôles, dont il avait le secret, auraient égayé beaucoup de gens. A commencer par ses nombreux collègues et amis qu'il aurait invité à la fête.

- Communiqué de presse

En vue de poursuivre la préparation du colloque international sur Monseigneur Dieudonné YOUGBARE (16-19 février 2017), premier évêque de Koupèla et de l'AOF, tous les ressortissants originaires des diocèses de Koupèla et de Tenkodogo sont conviés à une Assemblée générale le dimanche 29 janvier 2017 à 15h00 au collège Notre-Dame de Kolgh-Naaba.

Venez nombreux.

Par ailleurs, des pagnes et des T-shirts pour l'événement sont en vente aux prix de 2 500 F le pagne, 7 000 F les 3 pagnes et 2 500 F le T-shirt aux points de vente suivants : collège de Kologh-naaba, sœurs SIC de Gounghin, de Dapoya, de la Cathédrale et chez Bernard Yougbaré à Gounghin.

Ouagadougou, le 24 janvier 20 17

La commission Communication du Comité d'organisation du colloque

- Grandes retrouvailles au quartier Ouidi demain, samedi 28 janvier, à l'occasion du baasga de naaba Karfo et de son jubilé d'or, c'est-à-dire ses 50 ans de règne.

Tipoko l'Intrigante n'apprend rien d'elle-même, elle n'invente jamais rien. Tipoko l'Intrigante est un non-être. Elle n'est ni bonne en elle-même, ni mauvaise en elle-même. Elle fonctionne par intuition, car "l'intuition c'est la faculté qu'a une femme d'être sûre d'une chose sans en avoir la certitude..."

Ainsi va la vie.

Au revoir.

Ton cousin