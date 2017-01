Sénégal: CAN 2017 - La guerre des tribunes aura lieu

Et cela s'est reflété sur la qualité du spectacle et sur le nombre de buts marqués dans cette poule B.

Quand les autres équipes notamment à Libreville, à Oyem et à Port Gentil se plaignaient de la qualité des aires de jeu, les joueurs de la poule B, déroulaient sur un tapis plus respectable.

Déjà avant cette rencontre de quart de finale, les supporters sénégalais avaient fait du stade et de la ville de Franceville, leur fief et les joueurs tunisiens,

Le Cameroun, faut-il, le rappeler, en plus de sa grande communauté vivant au Gabon, est frontalier au pays hôte de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février).

- Les supporters sénégalais venus principalement des villes de Libreville et de Franceville mais aussi du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et de la Guinée Equatoriale feront face ce samedi à une grande concurrence de la part des fans camerounais très présents dans la capitale du Haut-Ogoué.

