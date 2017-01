Congo-Kinshasa: Finissons-en

opinion

Cette fois-ci, c'est la dernière. Politiciens, vous êtes avertis. Le peuple congolais, souverain primaire, n'a plus besoin des dilatoires et autres gesticules. Les évêques, eux, hâtent de rentrer dans leurs diocèses respectifs où les brebis sont restées orphelines.

L'opinion ne peut comprendre que pour aplanir les divergences relatives à la mise en place du nouveau gouvernement, les politiciens mettent plus de 30 jours. C'est trop.

Après s'être mis d'accord sur la taille du gouvernement dont le Premier ministre sera issu du Rassemblement des forces acquises au changement, les parties prenantes aux pourparlers sous les auspices de la Cénco doivent passer à l'essentiel. Ils ne doivent trouver aucun prétexte pour justifier les dilatoires, maintenant ainsi le peuple dans la confusion la plus totale.

La population n'a que trop souffert. Si la classe politique privilégiait l'intérêt supérieur de la Nation au détriment de leurs intérêts personnels, ils donneraient une nouvelle image de la République.

Dans les pays où la démocratie s'est bien enracinée, il ne se pose jamais de problème lorsqu'un chef de l'Etat doit céder son fauteuil au nom de l'alternance et conformément à la Constitution. Les dialogues interminables ne sont pas non plus organisés dans le but de protéger coûte que coûte un pouvoir que l'on prétend exercer avec le mandat du peuple.

Au contraire, tout est mis en œuvre pour préserver les valeurs républicaines. Mais qu'est-ce que l'on ne vit pas dans des pays africains ? Ici, tout est mis en œuvre pour tripatouiller la Constitution.

Dans bon nombre de pays, des chantres de chefs s'organisent pour se faire importants. Rien que pour attirer la confiance du chef. Une honte continentale.

Le peuple congolais n'acceptera plus qu'il puisse passer d'humiliation en humiliation. Il n'attend que les élections pour sanctionner. Sinon, il a besoin de solutions concrètes, de réponses à ses problèmes et non des initiatives personnelles pour plaire à qui que ce soit. Le Congolais n'est plus dupe.