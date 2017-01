Congo-Kinshasa: De la Cité de l'Union africaine au Centre interdiocésain - L'éternel commencement

Que ce soit à la Cité de l'Union africaine (UA) ou au Centre interdiocésain, c'est avec le même acharnement que des parties au dialogue se disputent les postes dans les prochaines institutions de la transition, ne se souciant nullement de l'intérêt du peuple. Ce dernier doit rester vigilant pour obtenir, dans les meilleurs délais, l'organisation des élections. Sinon, chacun ayant trouvé son compte, on est parti pour une interminable transition.

Les pourparlers directs du Centre interdiocésain amorcent leur dernière ligne droite. Après avoir vidé le dossier portant sur le Conseil national de suivi de l'accord (CNSA), les parties s'attardent maintenant sur le gouvernement de transition dont les commandes seront placées entre les mains du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Jeudi dernier, les parties en discussions ont dégagé un compromis sur la répartition des responsabilités au sein du futur gouvernement. Elles se concentrent maintenant sur l'attribution des portefeuilles à chaque composante suivant la clé de répartition.

Entre le Dialogue de la cité de l'Union africaine, bouclé le 18 octobre 2016 par un accord politique, et celui du 31 décembre, sanctionné également par un accord, dit global et inclusif, des Congolais auront passé cinq mois à aplanir leurs divergences. Qu'est-ce qui a pu changer en l'espace de ces deux fora ? Entre la Cité de l'Union africaine et le Centre interdiocésain, qu'est-ce que la République démocratique du Congo et son peuple ont effectivement gagné ?

Décryptage

Prenons le temps de comprendre ce qui s'est passé à la Cité de l'Union africaine. En effet, ce Dialogue parrainé par l'Union africaine qui a délégué à Kinshasa un des experts pour en faciliter la tenue, n'a pas été à la hauteur des enjeux. Boudé par une bonne partie de l'Opposition, le dialogue de la Cité de l'UA a accouché finalement d'une souris, c'est-à-dire l'accord partiel du 18 octobre 2016.

En réalité, la Majorité présidentielle, qui croyait si bien faire en écartant de la course la frange la plus importante de l'Opposition, représentée essentiellement par le Rassemblement autour d'Etienne Tshisekedi, est tombée dans son propre trou.

Depuis sa convocation par Edem Kodjo, facilitateur de l'Union africaine, jusqu'à la clôture du 18 octobre 2016 à Kinshasa, la Majorité présidentielle - avec elle, le facilitateur - s'est trompée sur toute la ligne. Les prémisses ayant été faussées dès le départ, le dialogue de la cité de l'UA ne pouvait que se solder par un piètre résultat. Et en se précipitant dans la formation d'un gouvernement dans les termes de l'accord du 18 octobre, la Majorité présidentielle s'est enfoncée davantage dans la confusion. Et le gouvernement qui est sorti de ce dialogue ne pouvait qu'avoir une existence éphémère.

Fallait-il nommer un Premier ministre après l'accord du 18 octobre ? Qu'est-ce que la République a gagné ? Compte tenu de l'enlisement de la crise politique, il n'y avait aucune opportunité, pensent nombreux analystes, de nommer un nouveau gouvernement. Le plus important était de maintenir le dialogue pour associer plus d'acteurs possibles - en tout cas ceux qui comptent - au processus avant de se lancer dans la constitution d'un quelconque gouvernement, dit de « large union nationale ».

Autrement dit, la nomination du gouvernement Badibanga a été une grave erreur de casting de la MP que des délégués aux pourparlers du Centre interdiocésain tentent aujourd'hui de corriger. La République n'y aura rien gagné. Bien au contraire.

Car, selon des indiscrétions, le Premier ministre Badibanga a mis la barre très haut pour négocier sa sortie. Les mêmes sources indiquent que ce dernier réclamerait des indemnités de sortie évaluées à des millions de dollars américains. Une fois encore, c'est le Trésor public qui sera saigné à blanc. Une situation qu'on pouvait éviter en dégageant de bonnes économies pour financer le processus électoral.

La vérité est qu'à la Cité de l'Union africaine, les délégués ne s'y trouvaient pas pour l'intérêt de la nation. Chacun a cherché avant tout à assouvir sa soif du pouvoir, reléguant au second plan l'avenir du pays. Aussi, se sont-ils empressés, aussi bien dans la MP, dans l'Opposition que dans la Société civile, à constituer le plus rapidement possible le gouvernement sans se soucier du reste, c'est-à-dire la persistance de la crise.

Où en sommes-nous ?

Le problème n'ayant jamais été résolu à la Cité de l'UA, c'est au Centre interdiocésain que les évêques tentent aujourd'hui de trouver une issue pacifique à la crise en y associant tous les acteurs majeurs.

Entre la Cité de l'UA et le Centre interdiocésain, c'est l'éternel recommencement. Pour le même objectif, c'est-à-dire la cogestion de la transition, on a juste déplacé le débat d'un lieu à un autre, sans pour autant changer les fondamentaux. Ce qui a d'ailleurs justifié l'agacement de la Cenco quand les parties aux discussions directes du Centre interdiocésain tardaient à se mettre d'accord sur le CNSA et le gouvernement.

En fait, que ce soit à la cité de l'UA ou au Centre interdiocésain, chacun prêche pour sa chapelle. Le peuple n'est pas pris en compte dans le schéma qui se profile.

Rester vigilant

Quelle serait alors la solution idéale ? L'idéal est de contraindre tout le monde, c'est-à-dire la MP, l'Opposition dans toutes ses tendances et la Société civile à tout mettre en œuvre pour organiser le plus rapidement possible les élections. C'est au peuple de se prendre en charge. Car, si on doit laisser la classe politique et les acteurs sociaux décider de l'avenir, comme ce fut le cas à la Cité de l'UA et aujourd'hui au Centre interdiocésain, on est parti pour une interminable transition.

Il est temps que le peuple congolais se prenne en charge. Car, son avenir n'est pas dans les priorités de ceux qui ont négocié à la Cité de l'UA ou qui le font actuellement au Centre interdiocésain. Ils ne sont guidés que par l'exercice du pouvoir. On ne sera pas étonné d'assister, dans les tout prochains, à la création d'une forte alliance autour de la Majorité présidentielle pour un gel systématique du cycle électoral.

Après le partage du pouvoir entre les délégués aux pourparlers directs du Centre interdiocésain, c'est au peuple de se mobiliser pour contraindre tous ceux qui s'apprêtent à la « mangeoire » de la nécessité d'aller aux élections. Hic et nunc, ici et maintenant.