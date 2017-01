Congo-Kinshasa: Kananga - Encore des morts

Le Premier ministre Samy Badibanga ne s'est plus rendu à Kananga comme prévu. Et pour cause ? Les partisans du chef coutumier Kamuina Nsapu ont investi la ville. Encore une fois, des hommes portant des foulards rouges ont fait irruption et les forces de l'ordre ont usé de coups de feu pour rétablir l'ordre public. A Kananga, on a enregistré de nouveaux morts : au moins six personnes ont été tuées.

Qu'est-ce qui se passe réellement à Kananga, chef-lieu du Kasaï Central ? Plus question de cacher ce feu qui couve depuis plusieurs mois sans émouvoir les autorités à Kinshasa. Des Congolais se font tuer pour des raisons difficiles à comprendre. Des partisans du chef coutumier Kamuina Nsapu, tué par les forces de l'ordre dans une opération pilotée par l'ancien ministre de l'Intérieur Evariste Boshab, ne cessent de faire parler d'eux.

Le Premier ministre, précédé par les gouverneurs du Kasaï Oriental, celui du Kasaï ainsi que celui du Kasaï Central encore sur place, a reporté par deux fois son voyage à Kananga. D'abord jeudi, une douzaine d'hommes de Kamuina Nsapu ont semé la panique dans la ville, obligeant les services de sécurité à ne point exposer le chef du gouvernement à d'éventuelles attaques de « ces miliciens » d'autant plus que leurs vraies intentions ne sont toujours pas connues.

Avec raison, le voyage a été reporté à hier vendredi. Et pourtant, toutes les dispositions ont été prises pour que ce voyage ait lieu ce jour. Des députés avaient précédé le Premier ministre ; un podium a même été monté pour permettre à ce natif de Kananga de s'adresser aux Kanangais et lancer ainsi des messages de paix, d'unité et d'apaisement.

Mais, les partisans du chef décédé ne l'ont pas entendu de cette oreille. Bandeau rouge à la tête, balais en main et bardés de gris-gris, selon des témoins, ces derniers ont fait irruption provoquant une grosse panique dans la ville. En usant des tirs de sommation, les forces de sécurité ont riposté causant la mort d'au moins six personnes présentées comme des miliciens Kamuina Nsapu.

A Kananga et ses environs, il règne un climat très tendu parmi la population où chaque jour apporte son lot de personnes tuées depuis que l'affaire de Kamuina Nsapu a éclaté. Le vice-Premier ministre Ramazani Shadari avait promis de remettre à la famille du disparu le corps du chef coutumier tué en vue de son ensevelissement suivant les rites traditionnels. Ce geste pourrait faire baisser cette tension permanente dans l'espace kasaïen, estiment des observateurs.

Etant donné également que l'option d'une résolution politique de ce conflit semble également levée, il est clair que le gouvernement qui tient à faire l'économie de sang dans cette partie du pays compte s'y rendre pour matérialiser cette politique. Il est également indiqué qu'en pareille circonstance, des émissaires soient envoyés pour parler avec le groupe qui résiste jusque-là à la répression. Les chiffres de l'ONU qui s'élèvent à 150 morts, depuis le début de ces événements en juillet 2016, sont de nature à faire étalage de l'étendue des dégâts qui sont commis dans cette partie du territoire national à cause de la gestion maladroite d'une crise qui ne pouvait en aucun cas prendre cette ampleur.

Janvier courant, le gouvernement provincial a fait état de 26 personnes tuées en huit jours seulement. Un bilan de loin inférieur à la réalité. De nombreuses personnes sont aussi tuées par des miliciens qui, il faut le reconnaître, sont une épine pour la stabilité de cette partie de la République. Or, cet espace qui est désormais une zone opérationnelle des Forces armées de la République démocratique du Congo devrait retrouver la paix pour que le processus politique engagé à la Cenco trouve de l'écho. De nombreux observateurs sont d'avis que la plus grande difficulté est de se trouver des interlocuteurs valables du côté des miliciens pour ne pas dépenser inutilement de l'énergie et des moyens.

Vivement le gouvernement issu de l'Accord du 31 décembre 2016

Avec ce nouveau foyer de tension dans le centre du pays, il est plus qu'urgent qu'un gouvernement issu de l'Accord du 31 décembre 2016 soit mis en place dans le meilleur délai, afin de trouver une solution définitive au phénomène Kamuina Nsapu. La persistance du climat d'insécurité dans l'espace kasaïen doit interpeller donc les délégués des familles politiques qui sont en négociations au Centre interdiocésain de faire diligence pour boucler les travaux sur l'arrangement particulier à l'Accord du 31 décembre 2016 et donner, ainsi, la chance à l'application de ce compromis global.

Après des compromis sur la clé de répartition tant au Conseil national de suivi de l'Accord (CNSA) qu'au gouvernement, il ne reste plus qu'un consensus soit dégagé sur le mode de désignation du Premier ministre, lequel devra, aux termes dudit accord, provenir du Rassemblement. Ce seul point, du reste clair dans l'Accord du 31 décembre, ne devrait plus tirer les choses en longueur.

Pour leur part, les évêques de la CENCO sont formels : les travaux doivent prendre fin ce samedi 28 janvier 2017.