Sénégal: Fatick - Un officiel appelle à lutter contre les préjugés sur la lèpre

Pour le chef du service régional de l'Action sociale, Alioune Sène, "On est en phase d'éradication et il y a des poches de résistance négligeables dans la région notamment dans les zones de Sokone, Passy, Fatick, Gossas".

L'adjoint du gouverneur de Fatick a en outre invité les acteurs de la lutte contre la maladie "à réfléchir, imaginer et mettre en oeuvre des stratégies novatrices spécifiques à chaque localité pour une plus grande efficacité" de leurs actions.

Cela nous exhorte "à renforcer les services afin que l'élimination de la lèpre se traduise par un recul significatif de la transmission et une réduction encore plus notoire du nombre de handicapés de la lèpre", a relevé Magatte Diouck.

"Il importe de rompre avec les préjugés, les opinions souvent non fondées et déployer des stratégies de communication et de sensibilisation", a-t-il plaidé à la manifestation célébrant la journée mondiale de la lutte contre la lèpre.

Fatick — L'adjoint au gouverneur de Fatick chargé des affaires administratives, Magatte Diouck a appelé, vendredi, à combattre les préjugés et les opinions non fondées sur les lépreux.

