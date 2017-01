Ghana/Congo-Kinshasa: Le Ghana et la RD Congo, seuls présents dans le carré d'as en 2015

Le Maroc, pays organisateur, avait demandé en vain le report de la CAN évoquant la situation sanitaire liée à l'épidémie Ebola qui sévissait dans des pays de l'Afrique de l'ouest à savoir la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia à l'époque.

Quant à l'Egypte et le Maroc, ils n'avaient pas pris part à la CAN 2015, les Pharaons n'étant pas qualifiés tandis que les Lions de l'Atlas avaient été déclarés forfaits pour n'avoir pas abrité la CAN 2015.

Concernant les autres équipes présentes en quart de finale de la CAN 2017, on se rappelle que la Tunisie avait été éliminée dans une situation rocambolesque par le pays organisateur, la Guinée Equatoriale au même stade de la compétition.

Les Black Stars avaient d'ailleurs joué la finale perdue aux tirs au but contre les Eléphants de la Côte d'Ivoire tandis que les Léopards de la RD Congo avaient terminé à la 3-ème place de la CAN 2015.

- Des huit équipes présentes en quart de finale de la CAN 2017, le Ghana et la République démocratique du Congo sont les seuls à avoir joué les demi-finales de la précédente édition qui avait eu lieu en Guinée Equatoriale.

