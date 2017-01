Libye: Clôture des travaux de la commission de haut niveau de l'UA sur la Libye

En réponse à une question de l'AMI, lors d'une conférence des présidents participant, le Chef de l'Etat a félicité le président congolais pour la parfaite préparation de la réunion et les importantes interventions qui l'ont marquées et qui vont son ensemble dans le sens d'une résolution politique en Libye.

Les membres de la commission ont réitéré leur conviction quant à l'impossibilité d'une solution militaire de ce conflit et la nécessité d'un dialogue sur la base d'une feuille de route établie par la réunion et la collaboration avec la ligue arabe et l'ONU pour jeter les bases d'un vrai accord de paix durable garantissant à la Libye la sortie de sa crise de longue durée.

La réunion avait donné lieu à un débat profond sur les détails de l'opération politique et les moyens de soutenir le conseil présidentiel et d'impliquer le maximum d'acteurs politiques dans le processus en cours.

Elle comporte aussi l'engagement de la commission à résoudre cette crise, la recomposition du bureau de la commission et l'élaboration d'un rapport qui sera soumis au prochain sommet des Chefs d'Etat et de gouvernements des pays de l'UA.

