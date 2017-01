Libye: Début des travaux de la commission de haut niveau de l'UA sur la Libye

La capitale congolaise Brazzaville a abrité vendredi les travaux de la commission de haut niveau de l'Union Africaine sur la Libye en présence du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz.

Le Chef de l'Etat était aux côtés du Président congolais, Monsieur Denis Sassou N'Giesso, Président de cette commission et du Président tchadien, M. Idriss Déby Itno, Président en exercice de l'Union Africaine en plus des représentants des pays membres de la commission et du Président du Gouvernement d'entente en Libye ainsi que des représentants de la Ligue des Etats Arabes et des Nations Unies.

Le Président congolais a souligné, à l'ouverture, l'importance de la rencontre et le rôle de la commission pour parvenir à une solution pacifique qui évite au peuple libyen les dangers de la division, de la discorde et de l'émiettement.

Il a abordé les dangers qui planent sur la Libye depuis quelques années, relevant que trouver une solution à la crise libyenne est une priorité en raison de la détérioration de la situation dans ce pays.

Il faut, dit M. Sassou N'Guesso, permettre à toutes les parties libyennes d'élaborer la formule définitive de sortie de crise et jeter des bases solides pour un éventuel accord à venir.

Le Président tchadien a, pour sa part, formulé l'espoir de pouvoir mettre fin aux souffrances du peuple libyen frère, d'arrêter les hostilités, et de voir tout le monde s'orienter vers une solution consensuelle qui évite à la Libye les risques majeurs qui la menacent et pose les jalons d'un Etat démocratique, civil qui assure au peuple libyen frère sécurité et stabilité.

Il a notamment mis en garde contre les actions terroristes entreprises dans ce pays et l'intérêt d'y faire face.

De son côté, Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, M. Ismail Charghi, a abondé dans le même sens, louant au passage les efforts de la commission pour conduire à une solution politique.

Ensuite, les participants sont entrés en réunion à huis clos pour prendre des décisions majeures tendant à appuyer le gouvernement d'entente libyen et favoriser une réconciliation nationale qui garantit le respect de la volonté du peuple libyen et de ses institutions légitimes représentées à la chambre des représentants élus.

La commission de haut niveau de l'Ua comprend la Mauritanie; l'Afrique du Sud; le Gabon; l'Ethiopie; en plus des pays du voisinage (Egypte, Soudan; Tchad, Niger; Algérie et Tunisie).

Notons que l'Union Africaine a plus d'une fois souligné soutenir le conseil de la Présidence du gouvernement d'entente issu de l'accord politique signé à Skhirat (Maroc) en décembre 2015 et l'importance que revêt l'accomplissement des termes de cet accord conformément aux aspirations du peuple libyen.